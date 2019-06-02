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Ordu Valisi Ramazan’da 131 ailenin misafiri oldu

Ordu Valisi Seddar Yavuz, ’Gönülden Gönüle’ projesi kapsamında eşi Selda Yavuz ile birlikte Ramazan ayının ilk gününden itibaren Altınordu merkezde ikamet eden şehit, gazi, engelli, dul, yetim, hasta, yaşlı ve ekonomik yoksunluk içinde bulunan vatandaşları ziyaret ederek, tam 131 ailenin evine misafir oldu.

02 Haziran 2019 Pazar 13:56
Ordu Valisi Ramazan’da 131 ailenin misafiri oldu

Ordu Valisi Seddar Yavuz, ’Gönülden Gönüle’ projesi kapsamında eşi Selda Yavuz ile birlikte Ramazan ayının ilk gününden itibaren Altınordu merkezde ikamet eden şehit, gazi, engelli, dul, yetim, hasta, yaşlı ve ekonomik yoksunluk içinde bulunan vatandaşları ziyaret ederek, tam 131 ailenin evine misafir oldu.


Ramazan ayının ilk günü olan 6 Mayıs tarihinde aile gezilerine Bucak mahallesi ile başlayan Vali Seddar Yavuz ve eşi Selda Yavuz, Şirinevler, Aziziye, Şahincili, Yenimahalle, Subaşı, Karşıyaka, Selimiye, Akyazı, Durugöl, Cumhuriyet Mahallelerinde yaşayan şehit, gazi, engelli, dul, yetim, hasta, yaşlı ve ekonomik yoksunluk içinde bulunan aileleri evlerinde ziyaret ederek, hal ve hatırlarını sordu.


Vatandaşları evlerinde ziyaret ederek onlarla bir araya gelmenin hazzını yaşayan Vali Yavuz, 1989 yılında başladığı ve görev yaptığı her yerde hiç aksatmadan devam ettirdiği, ’Gönülden Gönüle’ projesi kapsamında özellikle altını çizdiği “ulaşamadığımız her insan bizim için kayıptır” anlayışı ile tüm mağdur ve mazlumları evlerinde tek tek ziyaret etti ve hayır dualarını aldı.


Eşi vefat etmiş, öksüz, yetim olan 20 aileye, vakıf yardımı alan 18 aileye, 26 engelli aileye, 4 şehit, 7 gazi ailesine, eşinden boşanmış 20 aileye, eşi cezaevinde bulunan 8 aileye,18 yaşlı aile ile boşanma aşamasında olan 10 aile olmak üzere toplam 131 aileyi eşi Selda Yavuz ile birlikte ziyaret ettiğini söyleyen Vali Seddar Yavuz, "Gönülden Gönüle projemiz kapsamında, toplumun dezavantajlı kesimlerine yönelik ziyaretlerimizi Ramazan ayı boyunca sürdürdük. Eşimle birlikte Altınordu ilçemizde ikamet eden 131 vatandaşımızın hanesini şenlendirdik. Sorunu, sıkıntısı olanı dinledik. İhtiyaçlarını yerinde gördük. Devletimizin sıcak elini onlara hissettirdik. Her şeyden önce yaptığımız hoş sohbetlerle gönüllerine dokunduk. Bu da bizi mutlu ediyor. Şahsım, eşim ve kaymakamlarımızla birlikte 2 yıldır Ordu’da yürüttüğümüz ’Gönülden Gönüle’ projemiz kapsamında gerçekleştirdiğimiz aile ziyareti sayısı 6 bine yaklaştı. Bu ziyaretlerin 755’i eşimle birlikte şahsım tarafından yapılmıştır. Çok önemsediğimiz bu projemizi devam ettirip, daha çok insanımızın gönlüne girmenin gayreti içinde olacağız" dedi.


Ziyaret edilen her evde Vali Seddar Yavuz ve eşi Selda Yavuz’u görünce mutluluk yaşayan aileler, hem şaşkınlıklarını hemde sevinçlerini gizleyemediler. İlk defa bir Vali ve eşinin evlerini kadar gelerek hatırlarını sorduğunu ve sohbette bulunduğunu belirten aileler “Yaptığınız ziyaretlerle bizleri çok sevindirdiniz. Mutluluğumuzu ifade etmekte zorlanıyoruz. Devletin şefkatli elini bizlere uzattınız. Allah sizleri başımızdan eksik etmesin. Yakın ilginiz dolayısıyla çok teşekkür ediyoruz” diyerek, duygularını dile getirdiler.

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Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 13:56
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