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Gündem

Ordu milletvekili Şenel Yediyıldız canlı yayında Mehmet Özmen’in sorularını cevaplıyor

T.B.M.M Sağlık Aile Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’nde, Mehmet Özmen’in gündeme ilişkin sorularını yanıtlıyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-30 22:22:00 - 2020-06-30 22:53:23
Ordu milletvekili Şenel Yediyıldız canlı yayında Mehmet Özmen’in sorularını cevaplıyor

T.B.M.M Sağlık Aile Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’nde, Mehmet Özmen’in gündeme ilişkin sorularını yanıtlıyor.

Mehmet Özmen: Hoşgeldiniz sayın vekilim programımıza.

AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız: Hoşbulduk Mehmet bey, Ordu için Dünya Bankası'ndan 300 milyon dolarlık bir proje için para alacağız. Önümüzdeki günlerde bunun için bölgede incelemelerde bulunacağız. AK Parti iktidarı ile Ordu halkı rahat bir nefes aldı. Yol yapımına büyük önem verdik ulaşımı rahatlattık.

Mehmet Özmen: Koronavirüsle ilgili neler söylersiniz sayın vekilim?

AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız: Bu virüs sinsi bir şekilde bulaşıyor. Virüsten korunmak için maske takmak ve mesafeli olmak şart. Virüsten korunmak için kurallara uyacağız. Normalleşme sürecinden maske kullanımı çok büyük önem arz ediyor. 

Koronavirüs sürecinde vatandaşımıza destek olduk. Yaklaşık 350 milyon Lira kredi dağıttık. 100'e yakın ülkeye yardım ettik. Bu bizim büyük devlet olduğumuzu gösterir. Ben neler gördüm hekimlik yaptığım zamanlarda, Acil serviste hastalar 3 saat sonra doktora ulaşırdı.

Fazla değil 3-5 sene sonra Türkiye tıbbi cihazların yarısından fazlasını kendi üretecek. Biz bunları yaptıkça birileri de çıldırıyor. Türkiye bugün dünya mazlumlarına yardım eden en büyük ülkedir. Biz hem milletimizi hem devletimizi korumaya kollamaya devam edeceğiz.

 

 

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