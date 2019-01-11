0553 313 94 23

Ordu merkezli silah kaçakçılığı operasyonu

Adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 6'sı tutuklandı

11 Ocak 2019 Cuma 20:53
Ordu merkezli silah kaçakçılığı operasyonu

ORDU (AA) - Ordu ve Giresun'daki silah kaçakçılığı operasyonunda adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Ordu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçak silah imal ettikleri ve ticaretini yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 15 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Ordu Adliyesine sevk edilen ve savcılık işlemlerinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla 1'i de şartsız salıverildi.

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla düzenlenen operasyonda şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramada el yapımı 7 tabanca ele geçirilmiş, ayrıca kaçak silah yapılan 10 imalathane tespit edilmişti.

Kaçak silah imal ettikleri ve ticaretini yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 30 şüpheliden 15'i emniyetten serbest bırakılmıştı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 20:53
  1. adliye
  2. Giresun
  3. kaçak silah
  4. operasyon
  5. Ordu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Suriye sınırına askeri sevkiyat
    1. Suriye sınırına askeri sevkiyat
    2. Hırsızlık zanlısını ayakkabı izi ele..
    3. Basketbol: Toplu sonuç
    4. Ordu merkezli silah kaçakçılığı..
    5. HDP milletvekili hakkında zorla..
    6. Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonu
    7. John Bolton'dan Türkiye açıklaması
    8. Devlet başkanı adayı ilanla eş arıyor!
    9. beIN Media Group'tan İtalya Süper Kupa..
    10. 8 Türk sanatçının eserlerinin de..
    11. Karabük'te FETÖ/PDY davasında karar
    12. Lübnan, İsrail'i BMGK'ya şikayet edecek
    13. "Uyum Buluşmaları 5" Gaziantep'te..
    14. Birlikte yaşadığı eski eşini öldüren..
    15. UEFA'dan Lovren'e hakaret cezası
    16. Cemal Süreya vefatının 29’uncu yılında..
    17. 10 yaşındaki kızın öldürülmesi..
    18. Manisa'da dolandırıcılık iddiası
    19. Futbol: Hazırlık maçı
    20. 1. Uluslararası Yörük-Türkmen Çalıştayı
    Çakal Carlos yazdı! 'Türkiye'ye Amerikan Tuzağı'
    Çakal Carlos yazdı! 'Türkiye'ye Amerikan Tuzağı'
    Rus uzmandan flaş Türkiye açıklaması: Başarısız olacak
    Rus uzmandan flaş Türkiye açıklaması: Başarısız olacak
    “Suriye’ye giremedim, Hüsnü Mahalli ‘Beni niye aramadın?’ dedi”
    “Suriye’ye giremedim, Hüsnü Mahalli ‘Beni niye aramadın?’ dedi”
    Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! O ismin tüm mal varlığı donduruldu
    Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! O ismin tüm mal varlığı donduruldu
    Akit gündeme getirmişti... Erdoğan’dan ‘Palu ailesi’ talimatı!
    Akit gündeme getirmişti... Erdoğan’dan ‘Palu ailesi’ talimatı!

    Günün Karikatürü

    12 Ocak 2019
    Tunuslu eski bakandan flaş açıklama! 'Türkiye konu olduğunda kıyamet kopuyor'
    Tunuslu eski bakandan flaş açıklama! 'Türkiye konu olduğunda kıyamet kopuyor'
    Mansur Yavaş: Seçildiğim takdirde Erdoğan'la...
    Mansur Yavaş: Seçildiğim takdirde Erdoğan'la...