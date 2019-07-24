Ordu medyasından güç birliği

Ünye, Fatsa, Ordu Medyası Güç Birliği Projesi kapsamında yapılacak olan Avrupa Birliği projelerinin bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Ordu’da faaliyet gösteren medya ve iletişim derneklerinin kapasitelerini artırmak, Ünye, Fatsa ve Altınordu ilçelerinde faaliyetlerini sürdüren medya kuruluşlarıyla birliktelik sağlamak amacı ile ‘Avrupa Birliği Hibe Programı’ kapsamında oluşturulan projenin tanıtım ve bilgilendirme toplantısı, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda gerçekleşti.

Toplantıda konuşan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, basın sektörünün, toplumun en önemli güçlerinden birisi olduğuna değinerek, “Bu proje ile birlikte Ordu’da neler yapabileceğimizi de anlatarak sayfa açmak istiyorum. Allah nasip ederse 5 yıllık bir sürede birlikte olacağız. Dolayısı ile bu noktada sizler için neler yapabileceğimizi görüşmüş oluruz. Burada ben istiyorum ki, Ordu basınıyla da büyük bir güç olarak ortada gözüksün. Dağınık olmasın, birlikte hareket olsun. Tabi fikirler, görüşler farklı olabilir, bu saygı değer bir değerlendirme. Ordu’nun, bölgenin ve Türkiye’nin kalkınması noktasında basın çok önemli görevleri çoğu yerde alıyor, burada da almalı” dedi.

Başkan Güler, Ordu ve bölge için bu birlikteliğin faydalı olacağını ifade ederek her zaman basın mensuplarının yanında olduğunu, her türlü desteği vereceklerini söyledi.

Konuşmaların ardından koordinatör eşliğinde bilgilendirme toplantısı gerçekleşti.

Toplantıya, Tüm İletişim ve Medya Federasyonu(TİMEF) Genel Başkanı ve Proje Koordinatörü Şakir Gürel, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Ahmet Türköz, TOBB Üniversitesi Rektör Danışmanı Hilmi Bengi, eski başbakanlık basın müşaviri ve proje eğitmeni Yaşar Ateşsoy ile basın mensupları katıldı.