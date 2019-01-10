Ordu, Mardin, Kahramanmaraş, Siirt, Elazığ'da 10 ocak perşembe günü okullar tatil mi? Kar tatili son dakika iller

Kar yağışı tüm yurtta hayat koşullarını etkilemeye devam ediyor. Günlerdir beyaza bürünen illerimizin arasında Ordu, Siirt, Elazığ, Kahramanmaraş, Mardin de var. Ordu, Siirt, Elazığ, Kahramanmaraş, Mardin'de kar yağışı etkili olmaya devam etmesi üzerine bugün okullar tatil edildi. Öğrenci ve veliler Ordu, Siirt, Elazığ, Kahramanmaraş, Mardin'de okullar tatil mi? Ordu, Siirt, Elazığ, Kahramanmaraş, Mardin'de okullar tatil olacak mı? sorularını sormaya başladı. Peki Ordu, Siirt, Elazığ, Kahramanmaraş, Mardin'de 10 Ocak Perşembe günü okullar tatil mi?

Ordu, Siirt, Elazığ, Kahramanmaraş, Mardin'de 10 Ocak Perşembe günü okullar tatil mi?

Ordu, Siirt Elazığ, Kahramanmaraş, Mardin'de okulların tatil edilmesiyle alakalı yetkililerin son dakika açıklaması duyuruldu. İşte bu illerde tatil olacağına dair yapılan açıklamalar...

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ORDU

Ordu'nun 16 ilçesinde eğitime kar engeli

Ordu'da etkili olan kar yağışı sonrası, 16 ilçede eğitime ara verildigi bildirildi.

Ordu Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, 13 ilçenin tamamında, 3 ilçenin de bazı mahallelerindeki okullarda eğitime ara verildiğine dikkat çekilerek, "Öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye, Ulubey ilçelerimizdeki tüm okullarda, Fatsa, Ünye, Perşembe ilçelerimizde ise kısmen, 10 Ocak Perşembe günü bir gün eğitim-öğretime ara verilmiştir" denildi.

Açıklamada ayrıca, eğitim-öğretime tamamen ara verilen ilçelerde, engelli ve hamile kamu görevlilerinin de bir gün idari izinli sayıldığı bildirildi.

MARDİN

Midyat'ta eğitime 1 gün ara verildi

Mardin'in Midyat ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Midyat Kaymakamlığından yapılan açıklamada, aşırı don ve buzlanmaya bağlı olarak ulaşımda yaşanılan zorluk ve muhtemel yaralanmaların önüne geçmek amacıyla yarın ilçe genelindeki tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildiği, engelli ve hamile personelin de 1 gün idari izinli olacağı kaydedildi.

Kar yağışı tüm yurtta hayat koşullarını etkilemeye devam ediyor. Günlerdir beyaza bürünen illerimizin arasında Ordu, Elazığ, Kahramanmaraş, Mardin de var. Ordu, Elazığ, Kahramanmaraş, Mardin'de kar yağışı etkili olmaya devam etmesi üzerine bugün okullar tatil edildi. Öğrenci ve veliler Ordu, Elazığ, Kahramanmaraş, Mardin'de okullar tatil mi? Ordu, Elazığ, Kahramanmaraş, Mardin'de okullar tatil olacak mı? sorularını sormaya başladı. Peki Ordu, Elazığ, Kahramanmaraş, Mardin'de 10 Ocak Perşembe günü okullar tatil mi?

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta eğitime kar engeli

Kahramanmaraş'ın Elbistan, Afşin, Ekinözü ve Nurhak ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Elbistan, Afşin, Ekinözü ve Nurhak ilçelerinde tüm okullar soğuk hava ve buzlanma nedeniyle 10 Ocak 2019 Perşembe günü 1 gün eğitime ara verildi.

ELAZIĞ

Elazığ'ın 2 ilçesinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi

Kar yağışı nedeniyle Elazığ'ın Karakoçan ve Palu ilçelerinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Karakoçan ilçemizde 17, Palu ilçemizde 20 köydeki taşıma kapsamındaki öğrenciler için 10.01.2019 Perşembe günü kısmi tatil kararı alınmıştır"denildi.

SİİRT

Siirt'te ise Pervari Kaymakamlığı ve Eruh İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle her iki ilçe genelindeki tüm okulların yarın tatil edildiği bildirildi.