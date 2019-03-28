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Ordu İl İdare Kurulu toplandı

Ordu’daki kamu kurum ve kuruluş müdürlerinin katılımıyla, İl İdare Şube Başkanları Toplantısı yapıldı.

28 Mart 2019 Perşembe 14:59
Ordu İl İdare Kurulu toplandı

Ordu’daki kamu kurum ve kuruluş müdürlerinin katılımıyla, İl İdare Şube Başkanları Toplantısı yapıldı.


Valilik toplantı salonunda, Vali Seddar Yavuz başkanlığında gerçekleştirilen İl İdare Şube Başkanları Toplantısına, Vali Yardımcıları Adem Öztürk, Ahmet Arık, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, İl Jandarma Komutanı Albay Tolunay Başer ile daire müdürleri katıldı.


Kamu kurum ve kuruluş müdürlerinin katılımıyla yapılan İl İdare Şube Başkanları Toplantısı’nda bir konuşma yapan Vali Seddar Yavuz, “5442 sayılı İl İdaresi Kanunumuzun 24. maddesi gereğince, kamu hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde sunulması, işbirliği, eşgüdüm ve koordinasyonun sağlanması konusunda kamu kurumlarının yöneticileriyle yılda en az 4 kez bir araya gelinmesi zorunluluğu söz konusudur. Çeşitli vesilelerle sizlerle çok defa bir araya geliyoruz. Her ihtiyaç duyduğumuzda sizlerle toplanıyor, sorunlarımızı değerlendiriyoruz. Yaklaşık 2 yıldır birlikte bir mesai yürütüyoruz. Sizlerle birlikte bu şehrin sorunlarına ihtiyaçlarına çözüm üretmeye gayret ediyoruz. Bu vesile ile bugüne kadar yapmış olduğunuz emekler vesilesi ile hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.


Toplantıda, 2018 yılında yapılan yatırım, hizmet ve faaliyetler değerlendirilirken, 2019 yılında devam eden ve planlanan yatırım, hizmet ve çalışmaların son durumları ele alındı. Vali Seddar Yavuz, kurum yöneticilerinden Ordu’da yürütülen yatırım ve hizmetlerde olabilecek eksiklik ve aksaklıkların önlenmesi ve süresi içerisinde tamamlanarak, vatandaşların hizmetine sunulabilmesi için sıkı takip edilmesini istedi.


Vali Yavuz, yerel seçimde görevlendirilen kamu görevlilerinin, görevlerini aksatmadan yerine getirmeleri konusunda da uyarılarda bulundu.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 14:59
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