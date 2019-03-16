Ordu-Giresun Havalimanında ulaşıma sis engeli Ordu-Giresun Havalimanına yapılması planlanan bazı uçak seferleri, sis nedeniyle iptal edildi.

Ordu-Giresun Havalimanına yapılması planlanan bazı uçak seferleri, sis nedeniyle iptal edildi.

Devlet Hava Meydanları İşletmeleri (DHMİ) yetkililerinden alınan bilgiye göre, bölgede etkili olan sisin görüş mesafesini 400 metrenin altına düşürmesi nedeniyle sabah ve öğle yapılması planlanan Ankara Esenboğa Havalimanı, İstanbul Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı seferleri karşılıklı olarak iptal edildi.

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