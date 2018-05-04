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Ordu-Giresun Havalimanı'nda uçak seferlerine sis engeli

Ordu-Giresun Havalimanı'nda bazı uçak seferleri, yoğun sis nedeniyle iptal edildi.

04 Mayıs 2018 Cuma 10:14
Ordu-Giresun Havalimanı'nda uçak seferlerine sis engeli

Devlet Hava Meydanları İşletmeleri (DHMİ) yetkililerinden alınan bilgiye göre, kentte etkisini sürdüren sisin görüş mesafesini düşürmesi üzerine, Ankara Esenboğa Havalimanı ile İstanbul Atatürk ve Sabiha Gökçen Uluslararası havalimanlarından yapılması beklenen yedi sefer iptal edildi.

Sis nedeniyle bazı uçaklar da Samsun Çarşamba Havalimanı'na yönlendirildi. DHMİ yetkilileri, sisin etkisini kaybetmesinin ardından hava ulaşımının normale döneceğini kaydetti. 

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 10:14
  1. Samsun
  2. İstanbul
  3. Ankara
  4. Devlet Hava Meydanları İşletmeleri
  5. Ordu-Giresun Havalimanı
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  8. sis
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