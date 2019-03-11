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Ordu-Giresun Havalimanında Şubat ayı tempolu geçti

Denize inşa edilen ve dünyanın üçüncü, Avrupa’nın 1.

11 Mart 2019 Pazartesi 17:23
Ordu-Giresun Havalimanında Şubat ayı tempolu geçti

Denize inşa edilen ve dünyanın üçüncü, Avrupa’nın 1. olma özelliğini taşıyan Ordu-Giresun Havalimanında Şubat ayında 78 bin 748 yolcuya hizmet verildi.


DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2019 yılı Şubat ayı havalimanı istatistiklerine göre; Şubat ayında Ordu-Giresun Havalimanında iç hat yolcu trafiği 77 bin 956, dış hat yolcu trafiği 792, toplam yolcu trafiği ise 78 bin 748 oldu.


2019 yılı Şubat ayında Ordu-Giresun Havalimanına iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği 533 oldu. Dış hatlar uçak trafiği 9 olmak üzere, toplam uçak trafiği 542’ye ulaştı.


2019 yılı Şubat ayında Ordu-Giresun Havalimanı yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise toplamda 573 ton olarak gerçekleşti.


İstatistiklere göre Ordu-Giresun Havalimanında 2019 yılı Ocak ve Şubat aylarında hizmet verilen yolcu sayısı 170 bin 929’a, uçak trafiği bin 175’e ulaştı. Yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise bin 241 ton oldu.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 17:23
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