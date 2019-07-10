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Ordu-Giresun Havalimanı 6 ayda 500 bin yolcuyu aştı

Türkiye’nin ve Avrupa’nın tek denize dolgu yöntemiyle inşa edilen havalimanı olan Ordu-Giresun Havalimanından yararlanan yolcu sayısı 6 ayda 500 bini aştı.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 14:49
Ordu-Giresun Havalimanı 6 ayda 500 bin yolcuyu aştı

Türkiye’nin ve Avrupa’nın tek denize dolgu yöntemiyle inşa edilen havalimanı olan Ordu-Giresun Havalimanından yararlanan yolcu sayısı 6 ayda 500 bini aştı.


DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2019 yılı Haziran ayı havalimanı istatistiklerine göre; haziran ayında Ordu-Giresun Havalimanında iç hat yolcu trafiği 91 bin 780, dış hat yolcu trafiği 2 bin 416, toplam yolcu trafiği ise 94 bin 196 oldu.


2019 yılı Haziran ayında Ordu-Giresun Havalimanına iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği 658 oldu. Dış hatlar uçak trafiği 24 olmak üzere, toplam uçak trafiği 682’ye ulaştı. Aynı dönemde yük trafiği ise toplamda 771 ton olarak gerçekleşti.


Ordu-Giresun Havalimanında 2019 yılı Haziran ayı sonu itibarıyla hizmet verilen yolcu sayısı 514 bin 110’a, uçak trafiği 3 bin 637’ye ulaştı. Yük trafiği ise 3 bin 606 ton oldu.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 14:49
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