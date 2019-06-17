0553 313 94 23

Ordu denize açılıyor

Ordu’yu deniziyle barıştırmak için her türlü imkânın bulunduğunu söyleyen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

17 Haziran 2019 Pazartesi 14:47
Ordu denize açılıyor

Ordu’yu deniziyle barıştırmak için her türlü imkânın bulunduğunu söyleyen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, “Gece-gündüz demeden Ordu’nun denizi hakkında neler yapılabileceğimizi düşünüyoruz. Yetkiyse yetkimiz, yerse yerimiz, niyetse niyetimiz var” dedi.


Başkan Güler, “Ordu Deniziyle Barışıyor Projesi” kapsamında Deniz Ticaret Odası yöneticileriyle bir araya gelerek yapılacak olan yatırımlar hakkında fikir alışverişinde bulundu.


Ordu’nun gelişimi için denizinden faydalanmak gerektiğini belirten Başkan Güler, “Gece-gündüz demeden Ordu’nun denizi hakkında neler yapılabileceğimizi düşünüyoruz. Ünye’de konteynır limanı yapmak gibi bir imkanımız var. Bu limandan her şey rahatlıkla çıkabilir. Trabzon ve Rize’ye göre kıyaslarsak en kısa yollardan birisi olacak. Lübnan, Suriye, Ürdün ve İsrail’den Mersin’e getirilen ürünlerde bizim oraya gelebilir. Eğer birde demir yolu yapılırsa Türkiye’ye mukayese üstünlük çıkarabilir. Bunun dışında da turizm olarak bizim 8 Kız Kardeş dediğimiz balıkçı barınaklarımız var. Limandan bozma da 2 tane var. Bunları yat limanıyla, gemisiyle, oteliyle büyütebiliriz. Bizim havalimanımız var. Oradan kaptanı da yolcusu da buraya gelir. İşte size hazır yer. Yetkiyse yetkimiz, yerse yerimiz, niyetse niyetimiz var. Bunların hepsi sizin için bir imkân. Ben bütün ihtiyaçlarınızı sağlayabilirim” diye konuştu.



“Akdeniz-Karadeniz yolu Ordu’yu canlandıracak”


Akdeniz-Karadeniz yolu ile ilgili konulara da değinen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, “Akdeniz- Karadeniz diye bir yolumuz var. Bütün mallar İstanbul Boğazı’nı, Ege’yi ve Akdeniz’i dolaşmadan doğrudan Ordu’dan Mersin’e inebiliyor. Ordu-Mersin arasında da 41 tane vilayet var. Bu şehirler ithalat ve ihracatlarında ya Ordu’dan Karadeniz’e gidecek ya da Mersin’den Akdeniz’e gidecek. Bu yol neredeyse bitti, sadece asfaltı olmayan ufak bir yeri var ama kamyonlar, tırlar buradan gidebiliyorlar. Akdeniz-Karadeniz yolu Ordu’yu canlandıracak” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 14:47
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şehit Jandarma Teğmen Şafak Evran, son yolculuğuna uğurlandı
    1. Şehit Jandarma Teğmen Şafak Evran, son..
    2. Sinop "Çınar" için kenetlendi
    3. MEB öğretmen atamaları son dakika ne..
    4. Başkan Bayındır, yamaç paraşütü..
    5. Yeniakit.com.tr’ye konuşan MHP Genel..
    6. Vali Bektaş, “Zonguldak’a gelen herkes..
    7. Endonezya’da otobüs kazası: 12 ölü
    8. Ev değil hayvanat bahçesi! Evinde her..
    9. Celalettin Topçu Fetihler Hayır..
    10. İran: "Eğer körfezden petrol..
    11. Aydın: "Türk bankacılık sisteminin..
    12. Yavru kediyi suni teneffüs ile..
    13. Bütçe uygulama sonuçları açıklandı
    14. Almanya'dan Rusya-Ukrayna gaz transit..
    15. Yangın tüplerinden 11,5 kilogram eroin..
    16. Nilüfer, Litvanya ve Yunanistan’dan..
    17. Kaza geçiren motosikletlinin yardımına..
    18. Klasik otomobillerle festival korteji
    19. Jandarmadan teröristlere darbe üstüne..
    20. Ortaköy Mesire Alanı vatandaşların..
    21. Aydın: "Türk bankacılık sistemi yurt..
    22. Yıldırım, kaza yapan motorsikletliye..
    23. Aydın: "Türk bankacılık sistemi..
    24. Kaymakam Ünal, muhtarların mahalleleri..
    25. Piknik yapmaya gittiler, yağış etkisi..
    26. Aydın: "Hazine Destekli Kredi Garanti..
    27. CHP'den "mart ayı işsizlik rakamları"..
    28. Mücevher ihracatı, mayısta 362,1..
    29. SGK 1,5 yıl sonra ’yersiz ödeme’ dedi..
    30. İstanbul’da yaz Kur'an kursları başladı
    Savcı Sayan paylaştı, sosyal medya yıkıldı! Ortak canlı yayında kumpas iddiası
    Savcı Sayan paylaştı, sosyal medya yıkıldı! Ortak canlı yayında kumpas iddiası
    Temel Karamollaoğlu açıkladı: Biz buna rıza gösteririz
    Temel Karamollaoğlu açıkladı: Biz buna rıza gösteririz
    Dikkat çeken rakamlar! Yıldırım ikiye katladı
    Dikkat çeken rakamlar! Yıldırım ikiye katladı
    Ekrem'in 'it'i canlı yayına damga vurdu
    Ekrem'in 'it'i canlı yayına damga vurdu
    VİP Ekrem'den hırçın davranışlar! Yalanlarını canlı yayına taşıdı
    VİP Ekrem'den hırçın davranışlar! Yalanlarını canlı yayına taşıdı

    Günün Karikatürü

    16 Haziran 2019
    Davutoğlu’nun medya takımı 'İmamoğlu aşkı'yla! Hayrettin Karaman’ın yazısına “Pir Sultan”la cevap verdi!
    Davutoğlu’nun medya takımı 'İmamoğlu aşkı'yla! Hayrettin Karaman’ın yazısına “Pir Sultan”la cevap verdi!
    Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye akılalmaz iftira!
    Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye akılalmaz iftira!