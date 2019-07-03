0553 313 94 23

Ordu Çevre Yolu’na yeni güzergah

Ordu Büyükşehir Belediyesi, alternatif güzergâhlarla şehir trafiğine nefes aldırmaya devam ediyor.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 14:31
Ordu Çevre Yolu’na yeni güzergah

Ordu Büyükşehir Belediyesi, alternatif güzergâhlarla şehir trafiğine nefes aldırmaya devam ediyor.


Ordu Çevre Yolu’nun ilk etabının hizmete girmesiyle, çevre yolunu Karadeniz Sahil Yolu’na bağlayan Şehit Yalçın Yamaner Bulvarı’nda oluşan trafik yükünü azaltmak için oluşturulan Şehit Birol Yıldırım Bulvarı’nda çalışmalar hız kazandı. Çevre yolunu, Altınordu Çelebioğlu mevkisinden başlayıp, Karapınar Mahallesi sınırlarından geçerek, Melet Irmağı üzerine yapılacak yeni köprüyle, Dörtyol Kavşağı’na bağlayacak bulvarın yılsonuna hizmete girmesi planlanıyor.


Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, yeni oluşturulan bulvarın, çevre yolunun Karşıyaka Mahallesi’nde meydana getirdiği trafik yüküne neşter vuracağını söyledi. Başkan Güler, “Ulaşım Dairesi ekiplerimiz tarafından 2018 yılında başlanan ve 1010 Nolu Sokak olarak bilinen Şehit Birol Yıldırım Bulvarı’nın altyapı çalışmalarında büyük mesafe kaydettik. Zemin iyileştirmesi için 6 bin kamyon hafriyat çalışması yaptık. 2 kilometrelik güzergâhta, yolları 300 metre uzunluğunda kale gibi duvarlarla koruma altına aldık” diye konuştu.



Yıl sonuna hizmete açılacak


Ordu Çevre Yolu’nu Karadeniz Sahil Yolu’na bağlayarak alternatif yol olarak hizmet verecek yeni bulvarla ilgili bilgi veren Başkan Güler, “Ordu Çevre Yolu’nun Çelebioğlu mevkisinden ayrılarak, Karapınar Mahallesi Organize Sanayi’nin üst tarafından, Melet Irmağı üzerine yeni inşa edeceğimiz bir köprüyle, Kayabaşı Mahallesi üzerinden Dörtyol mevkisine ulaşacağız. Böylelikle, Ordu Çevre Yolu’nu kullanan ağır tonajlı araçlar ve TIR’lar, Karşıyaka Mahallesi’nde yerleşimin yoğun olduğu Şehit Yalçın Yamaner Bulvarı’nı kullanmayacak ve trafik yükü şehrin dışına verilmiş olacak. Sıfırdan açılarak, vadilere yapılan dolgu ve sanat yapılarıyla geçilen güzergahı yılsonuna kadar hizmete açacağız” şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 14:31
  1. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AP'nin başkanlığına yine bir İtalyan seçildi
    1. AP'nin başkanlığına yine bir İtalyan..
    2. Siirt İl Emniyet Müdürlüğünden ‘Sakın..
    3. Pamukkale’de yaz spor kursları açıldı
    4. Vanlı öğrenciler İstanbul’a uğurlandı
    5. Yozgat'ta silahlı kavga: 5 yaralı
    6. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:..
    7. Pakistan’da bot alabora oldu
    8. Real Madrid, Fabien Causeur ile 3..
    9. (Özel) Ekmek parasını erkeklerle..
    10. Türkiye Gazetesi’nden Başkan Çatal’a..
    11. KodlAğrı Şampiyonları Estonya’yı..
    12. NLP kursiyerleri sertifikalarını aldı
    13. Avrupa Parlamentosu’nun yeni başkanı..
    14. Osmaniye'de DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı
    15. Milli Mücadele ruhu 100. yıl dönümünde..
    16. Giresun Liman sahasında yaşanan..
    17. ATSO Başkanı Çetin’den Haziran..
    18. Vali Kaymak’tan "Samsun Roket..
    19. Putin'den kritik Türkiye ve Erdoğan..
    20. Ali Deniz yeniden Memur-Sen İl..
    21. Ordu Çevre Yolu’na yeni güzergah
    22. Türkiye'den çok sert Libya açıklaması!
    23. "Rusya ve Türkiye’nin çabaları..
    24. Sarar çiftini gasp eden kişiler..
    25. Vali Deniz’den Manisa’nın kültürel..
    26. Türkiye'den Libya'daki göçmen..
    27. Taşkesenligil’e Curling teşekkürü
    28. Osmaniye'de DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı
    29. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme..
    30. Antalya Şoförler ve Otomobilciler..
    AK Parti taşları kaldırdı nankör zihniyet taş koydu
    AK Parti taşları kaldırdı nankör zihniyet taş koydu
    Başörtüsüne saldıran Barış Yarkadaş'a CHP'li vekilden cevap!
    Başörtüsüne saldıran Barış Yarkadaş'a CHP'li vekilden cevap!
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız
    Erdoğan’ı AK Parti’den ayırmak istediklerini iddia eden ünlü gazeteci: Babacan Erdoğan’a bunu söyledi!
    Erdoğan’ı AK Parti’den ayırmak istediklerini iddia eden ünlü gazeteci: Babacan Erdoğan’a bunu söyledi!
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken çıkış!
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken çıkış!

    Günün Karikatürü

    3 Temmuz 2019
    Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Derhal özür dilemeli
    Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Derhal özür dilemeli
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz