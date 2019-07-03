Ordu Çevre Yolu’na yeni güzergah

Ordu Büyükşehir Belediyesi, alternatif güzergâhlarla şehir trafiğine nefes aldırmaya devam ediyor.

Ordu Çevre Yolu’nun ilk etabının hizmete girmesiyle, çevre yolunu Karadeniz Sahil Yolu’na bağlayan Şehit Yalçın Yamaner Bulvarı’nda oluşan trafik yükünü azaltmak için oluşturulan Şehit Birol Yıldırım Bulvarı’nda çalışmalar hız kazandı. Çevre yolunu, Altınordu Çelebioğlu mevkisinden başlayıp, Karapınar Mahallesi sınırlarından geçerek, Melet Irmağı üzerine yapılacak yeni köprüyle, Dörtyol Kavşağı’na bağlayacak bulvarın yılsonuna hizmete girmesi planlanıyor.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, yeni oluşturulan bulvarın, çevre yolunun Karşıyaka Mahallesi’nde meydana getirdiği trafik yüküne neşter vuracağını söyledi. Başkan Güler, “Ulaşım Dairesi ekiplerimiz tarafından 2018 yılında başlanan ve 1010 Nolu Sokak olarak bilinen Şehit Birol Yıldırım Bulvarı’nın altyapı çalışmalarında büyük mesafe kaydettik. Zemin iyileştirmesi için 6 bin kamyon hafriyat çalışması yaptık. 2 kilometrelik güzergâhta, yolları 300 metre uzunluğunda kale gibi duvarlarla koruma altına aldık” diye konuştu.

Yıl sonuna hizmete açılacak

Ordu Çevre Yolu’nu Karadeniz Sahil Yolu’na bağlayarak alternatif yol olarak hizmet verecek yeni bulvarla ilgili bilgi veren Başkan Güler, “Ordu Çevre Yolu’nun Çelebioğlu mevkisinden ayrılarak, Karapınar Mahallesi Organize Sanayi’nin üst tarafından, Melet Irmağı üzerine yeni inşa edeceğimiz bir köprüyle, Kayabaşı Mahallesi üzerinden Dörtyol mevkisine ulaşacağız. Böylelikle, Ordu Çevre Yolu’nu kullanan ağır tonajlı araçlar ve TIR’lar, Karşıyaka Mahallesi’nde yerleşimin yoğun olduğu Şehit Yalçın Yamaner Bulvarı’nı kullanmayacak ve trafik yükü şehrin dışına verilmiş olacak. Sıfırdan açılarak, vadilere yapılan dolgu ve sanat yapılarıyla geçilen güzergahı yılsonuna kadar hizmete açacağız” şeklinde konuştu.