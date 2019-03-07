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Ordu Çevre Yolu şehir trafiğini rahatlattı

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş:- "Yolun birinci etabının açıldığı günden bu yana şehir trafiğinde çok ciddi bir rahatlama olduğunu görüyoruz. Trafiğin önemli ölçüde rahatladığını görmekten dolayı çok mutluyuz"

07 Mart 2019 Perşembe 15:41
Ordu Çevre Yolu şehir trafiğini rahatlattı

ORDU (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 1. etabı açılan Ordu Çevre Yolu, kentin şehir içinden geçen sahil yolunun yükünü önemli ölçüde hafifletti.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Ordu Çevre Yolu'nda incelemelerde bulunduktan sonra gazetecilere açıklama yaptı.

Tekintaş, Orduluların yıllarca beklediği çevre yolunun birinci etabının açılışından dolayı mutlu olduklarını belirterek, pazar günü yolun birinci etabını hizmete açan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Yolun birinci etabının açıldığı günden bu yana şehir trafiğinde çok ciddi rahatlama olduğunu gördüklerine dikkati çeken Tekintaş, trafiğin önemli ölçüde rahatladığını görmekten dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Tekintaş, Ordu Çevre Yolu birinci etabında Boztepe Tüneli'nin 3 bin 300 metre, Öceli Tüneli'nin ise 2 bin 30 metre olduğunu ifade ederek, "Bu tüneller sayesinde şehir içinden 40 dakikada geçilirken bu süre şimdi 10 dakikaya kadar düştü." dedi.

Yolun ikinci etabının da kısa sürede tamamlanmasının hedeflendiği kaydeden Tekintaş, "Yolun tamamlanmasının ardından Ordu şehir merkezindeki trafik daha da rahatlayacak. Sadece araç trafiği değil yaya trafiği de rahatlamış olacak." diye konuştu.

Yaz aylarında Ordu'dan geçen araç sayısının günlük 125 bine kadar çıkabildiğine işaret eden Tekintaş, bu sayı da dikkate alındığında yolun öneminin daha çok ortaya çıktığını söyledi.

Tekintaş, 2011'de temeli atılan çevre yolunun çok güzel bir eser olduğunu belirterek, bu yatırımın zaman tasarrufunun yanında sürücülere yakıt tasarrufu da sağladığını sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 15:41
  1. çevre yolu
  2. Ordu
  3. trafik

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