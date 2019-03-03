Ordu Çevre Yolu Projesi'nde son durum Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, 1. etabının açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak Ordu Çevre Yolu'nu inceledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, 1. etabının açılışı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak Ordu Çevre Yolu'nda incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştireceği miting öncesi kente gelen Bakan Turhan, 1. etabı tamamlanan Ordu Çevre Yolu'ndaki son durumu inceledi. İncelemeleri sırasında firma yetkililerden bilgi alan Turhan, daha sonra Ordu Çevre Yolu'nu makam aracıyla geçti. Bakan Turhan'a, Ordu Valisi Seddar Yavuz, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş ile Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu da eşlik etti.

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