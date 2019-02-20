Ordu Çevre Yolu gün sayıyor

AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hilmi Güler, yapımında sona gelinen Ordu Çevre Yolu’ndaki çalışmaları yerinde inceledi. Güler, "Çevre yolunda sona gelindi. Çok yakında da açılışını yapacağız” dedi.

Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hilmi Güler, Ordu trafiğini rahatlatacak olan ve yapımında sona gelinen Ordu Çevre Yolu’nda incelemelerde bulundu. Güler, yaptığı açıklamada toplamda 1 milyar 600 milyon TL’lik yatırım yapılan ve 6 tünelden oluşan 22,4 kilometre uzunluğundaki çevre yolunun çok yakın bir tarihte açılacağını duyurdu. Güler, “1 milyar 600 milyon liralık yatırım yapılan çevre yolunda sona gelindi. Çok yakında da açılışını değerli hemşehrilerimize müjdeleyeceğiz. Açılışını yakın zamanda gerçekleştirecek olduğumuz çevre yolunun toplam uzunluğu 22,4 kilometre. Bu mesafe 6 tünelle geçiliyor. Bu tüneller toplam uzunluğu tek yönde 9 bin 400 metre" diye konuştu.

“Durmak yok yola devam”

Ordu Çevre Yolu güzergahında bulunan 6 tünelin, Türk mühendislerinin isimleriyle adlandırılacağını aktaran Güler, "Hemen hemen açılmaya hazır olan yol, Ordu’nun trafiğini ve Ordu’nun ekonomisini çok yakından ilgilendiriyor. Burada çok başarılı bir mühendislik hizmeti veriliyor. En önemlisi bu çalışmalar; Türk mühendislerinin hazırlamış olduğu çalışmalardır. Çevre yolundaki tünellerimiz tıpkı Nefise Akçelik Tünelimizde olduğu gibi Türk mühendislerinin isimleriyle adlandırılacak. Yol bittiği zaman şehir içi trafiği epeyce bir rahatlığa kavuşacak ama şehir içinde oluşabilecek sıkışıklığa da bir çözüm bulmak gerekiyor. Biz burada çevre yolu ile birlikte Ordu trafiğinin ve ekonomisinin önümüzdeki günlerde alacağı şekli görüştüğümüz gibi Ordu şehir içi trafiği ile ilgili etütler de yaptık. Çevre yolunun dışında değişik sürprizlerimiz de olacak. Durmak yok yola devam" şeklinde konuştu.

“Başladığımız işi bitiriyoruz”

Araçla birlikte Boztepe’nin altından geçen 3 bin 300 metrelik tünelin içerisinden de geçen Güler, şunları söyledi:

"Boztepe’ye çıkmalı şu Ordu’ya bakmalı dediğimiz Boztepe’nin altından geçen tünelin içerisindeyiz. Bu benim için çok heyecan verici an. Çünkü başından beri emeğimiz olan Ordu Çevre Yolu’nda mutlu sona erişmiş oluyoruz. Böylece daha önce yaptığımız çalışmalara, dev projelere bir tanesini daha eklemiş oluyoruz. Şu anda bunun en güzel ispatı da Boztepe’yi delen ve altından geçen 3 bin 300 metrelik bir mühendislik harikası olan bu tünelin içerisinden arabayla geçiyor olmamız. Böylece emeğimizin sonuca ulaştığını görüyoruz. Başladığımız işi bitiriyoruz."