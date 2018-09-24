Engin Tekintaş kimdir? Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş mı oldu?

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz geçtiğimiz günlerde istifa etmişti. Enver Yılmaz'ın istifasının ardından yapılan seçimde Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine Milli Görüş çizgisinden gelen Engin Tekintaş seçildi. Tekintaş, 1995'te Refah Partisi Ordu Milletvekili Adayı, 1995'te Refah Partisi İl Başkanı görevlerinde bulunmuştu. Peki Engin Tekintaş kimdir? Engin Tekintaş nereli ve kaç yaşında? Engin Tekintaş hangi görevlerde bulundu.

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI OLAN ENGİN TEKİNTAŞ KİMDİR?

1960 yılında Ordu'nun Altınordu İlçesi Akkese Mahallesi'nde dünyaya gelen Engin Tekintaş, ilkokulu doğduğu Akkese, ortaokulu Teyneli Mahallesi'nde okudu. Liseyi Ordu İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı. Üniversite eğitimini ise 1979-1983 yılları arasında Erzurum Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi'nde tamamladı. Askerliğini Erzurum'un Oltu İlçesi'nde yedek subay olarak tamamladı. İş hayatına özel bir sektörde yönetici olarak başlayan Tekintaş, 1988 yılında ortakları ile başlayan ticari hayatını 25 yıldır Altınordu'da devam ettiriyor. Siyasete ise 1991 yılında Refah Partisi İl Başkan Yardımcısı olarak başlayan Engin Tekintaş, sırasıyla 1994 yılında Refah Partisi Ordu Merkez İlçe Başkanı, 1995'te Refah Partisi Ordu Milletvekili Adayı, 1995'te Refah Partisi İl Başkanı görevlerinde bulundu.