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Enver Yılmaz kimdir? Son dakika Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz istifa mı etti?

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz istifa ettiği yönünde son dakika iddiaları gündemde. Enver Yılmaz'ın Numan Kurtulmuş ile arasında gerginlik yüzünden dün akşam istifasını verdiği iddiası gündeme bomba gibi düştü. Peki Enver Yılmaz istifa mı etti? Enver Yılmaz kimdir?

14 Eylül 2018 Cuma 10:10
Enver Yılmaz kimdir? Son dakika Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz istifa mı etti?

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz istifa ettiği yönünde son dakika iddiaları gündemde. Enver Yılmaz'ın Numan Kurtulmuş ile arasında gerginlik yüzünden dün akşam istifasını verdiği iddiası gündeme bomba gibi düştü. Peki Enver Yılmaz istifa mı etti? Enver Yılmaz kimdir?

KURTULMUŞ VE YILMAZ’IN KORUMALARI ARASINDA KAVGA ÇIKMIŞTI

Ordu’nun Aybastı İlçesi Perşembe Yaylası Şenlikleri’nin dünkü son gün etkinlikleri öncesi, şenlik alanındaki protokol tribününde yer düzeni konusunda kavga çıkmıştı. Ordu Emniyet Müdürü Suat Çelik, protokolde kendi adı yazılmayan bir koltuğa oturunca, Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz müdahalede bulunmuştu.

Müdür Çelik ve Başkan Yılmaz arasında tartışma yaşanırken, Büyükşehir Belediyesi zabıtaları ve Emniyet Müdürü korumaları da buna karışınca arbede çıkmıştı. Dönemin Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş’un da ezilme tehlikesi geçirdiği kavgada, komandolar ve korumaların erken müdahalesi olayları yatıştırmıştı. Bakan Numan Kurtulmuş, Vali Seddar Yavuz ve Emniyet Müdürü Suat Çelik yoğun güvenlik önlemi altında, şenlik alanını terk etmişti.

ENVER YILMAZ KİMDİR?

Enver Yılmaz 20 Mart 1970 yılında Ordu'nun Ulubey ilçesinde bağlı Aydınlar köyünde doğdu. Babasının ismi Mehmet, annesinin ismi ise Hamide'dir. Yılmaz'ın bir erkek bir de kız kardeşi vardır. Babası çiftçilikle uğraşmakta annesi ise ev hanımıdır. İlkokul eğitimini Aydınlar Köy okulunda başladı. ailesinin isteği doğrultusunda Ordu şehir merkezinde yer alan Hamdullah Suphi Tanrıöver İlköğretim okuluna kaydı yaptırılarak eğitimine burada devam etti. Lise eğitimini Ordu Lisesinde tamamladı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Hâkim olarak görev yaptı. Serbest Avukatlık yaptı.

SİYASİ KARİYERİ

22. ve 23.Dönem Ordu, 24. dönem İstanbul Milletvekilidir. 22. Dönem'de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı Kâtip Üyeliği görevinde bulundu. Türkiye-Japonya Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve Türkiye-Finlandiya Parlamentolararası Dostluk Grubu üyesidir. Evli ve 2 çocuk babasıdır. 30 Mart 2014'te yapılan yerel seçimlerde AK Parti'den Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne aday gösterilmiş ve Büyükşehir Belediye Başkanı olmuştur.

Haber Tarihi: 14 Eylül 2018 Cuma 10:10
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