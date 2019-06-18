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Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tezcan: “Afete yönelik tedbirli olun”

Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi, haziran ayı olağan toplantısının 2.

18 Haziran 2019 Salı 19:51
Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tezcan: “Afete yönelik tedbirli olun”

Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi, haziran ayı olağan toplantısının 2. birleşimini gerçekleştirdi. Gündem öncesi Ordu’da gerçekleşen sel afetine yönelik açıklamalarda bulunan Başkan Vekili Celal Tezcan, vatandaşların dere boylarına yerleşim yapmaktan kaçınarak, gerekli önlemleri alması gerektiğine dikkat çekti.


Gündem maddelerine geçilmeden önce Ordu Büyükşehir Belediye Meclisine Ordu’da yaşanan sel afetine dair bilgilendirme yapıldı. 4 ilçe ve 14 mahallede akşam saatlerinde yaşanan sel afetine yönelik değerlendirmelerde bulunan Başkan Vekili Tezcan, “Vatandaşlarımızdan dere boylarına yerleşim yapmamasını rica ediyoruz. Afette can ve mal kaybı yaşanmaması için gerekli tedbirleri ve önlemleri almamız gerekiyor” dedi.



10 gündem görüşüldü


Toplantıda İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, Hukuk Komisyonu, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile Parklar ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığından gelen tekliflerden oluşan toplam 10 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.


Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi, temmuz ayı meclis toplantısını 11 Temmuz 2019 Perşembe günü saat 14.00’tegerçekleştirecek.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 19:51
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