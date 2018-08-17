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‘Ordaydım’ filminin galası yapıldı

Öz Sağlık-İş Sendikası tarafından hazırlanan “15 Temmuz Gecesi 112 Acil Ambulans Sürücülerinin Kahramanlıkları ve Tanıklıklarını'' konu alan “Ordaydım”' kısa belgesel filminin gala tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

17 Ağustos 2018 Cuma 10:46
‘Ordaydım’ filminin galası yapıldı

RESUL EKREM ŞAHAN / ANKARA

“15 Temmuz Gecesi 112 Acil Ambulans Sürücülerinin Kahramanlıkları ve Tanıklıklarını'' konu alan “Ordayım”' kısa belgesel filminin gala tanıtım toplantısı yapıldı. Tanıtım toplantısına HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert’in yanı sıra sendika yöneticileri katıldı.

TÜRKİYE’DEKİ İHANETLERİN ARKASINDA AMERİKA VAR

Programda konuşan HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, “15 Temmuz’u bundan önce yaşadığımız ve tarih boyunca hep devam eden ayaklanmalar, darbe girişimleri, darbeleri hiçbirine benzetmeyelim. 15 Temmuz aslında Amerika’nın ve NATO’nun Türkiye’yi doğrudan işgal girişimidir. Bu işgal girişiminde kullandıkları aparatları, taşeronları var” diye konuştu.  

“15 Temmuz’u hafife alırsak meseleyi anlamamış oluruz” diyen Arslan, “İçerde ve dışarıdaki taşeronluklarını bütün hızıyla devam ettiriyorlar. Türkiye’de bir ekonomik kriz yaşanıyor adamlar sosyal medya hesaplarından alkış tutuyorlar. Bunlar gerçekten vicdanlarını, akıllarını emperyalist güçlere satmış satılıklardır. 15 Temmuz’u unutturmamak için bu tür etkinliklere devam edeceğiz” dedi.

HEVESLERİ KURSAKLARINDA KALDI

Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert de, “Bu millet 15 Temmuz’da kendisini esarete, acıya, zulme mahkûm etmek isteyenlerin heveslerini kursaklarında bırakmıştır. Artık, millet ve devlet olarak, bölgemizde kararlı, lider ülke konumunda yeni bir dünyaya adım atmış bulunuyoruz. Yükselen ihanet, kalkışma ve saldırılar, karşılarında sadece Türk milletini değil, umutlarını bize bağlayan tüm dünya mazlum ve mağdurlarını bulmaya başlamıştır” şeklinde konuştu.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 17 Ağustos 2018 Cuma 10:46
  1. Öz Sağlık-İş Sendikası
  2. 15 Temmuz
  3. 112 Acil Servis

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