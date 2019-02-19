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Orban'dan İsrail-Polonya gerginliğine son verilmesi çağrısı

Macaristan Başbakanı Viktor Orban: "İki arkadaşınız birbirleriyle tartışınca sadece onların doğrudan konuşmalarını ve söz konusu durumun iyileşmesini ümit edersiniz. Ben de bunu ümit ediyorum"

19 Şubat 2019 Salı 18:14
Orban'dan İsrail-Polonya gerginliğine son verilmesi çağrısı

KUDÜS (AA) - Macaristan Başbakanı Viktor Orban, İsrail ile Polonya arasında Yahudi soykırımı üzerinden yaşanan gerginliğe son verilmesi çağrısı yaptı.

Orban, resmi temaslarda bulunmak için geldiği İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu ile Batı Kudüs'teki Başbakanlık Ofisinde görüştü.

Netanyahu ve Orban, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Batı Kudüs'te bugün yapılması planlanan ancak Tel Aviv ile Varşova arasındaki soykırım atışması nedeniyle Polonya'nın katılmayacağını açıklamasının ardından iptal edilen Vişegrad Grubu (V4: Polonya, Çekya, Slovakya ve Macaristan) toplantısına değinen Orban, "Bizim hem İsrail hem de Polonya ile iyi ilişkilerimiz var. Polonya da burada olsaydı daha iyi olurdu." dedi.

Macaristan Başbakanı, "İki arkadaşınız birbirleriyle tartışınca sadece onların doğrudan konuşmalarını ve söz konusu durumun iyileşmesini ümit edersiniz. Ben de bunu ümit ediyorum." ifadelerini kullandı.

Orban ile görüşmesinden önce Netanyahu, İsrail'i ziyaret eden Slovakya Başbakanı Peter Pellegrini ve Çekya Başbakanı Andrej Babiş ile de ayrı ayrı görüştü.

- Polonya ile İsrail arasında soykırım gerginliği

V4 toplantısının İsrail'in ev sahipliğinde bugün Batı Kudüs'te yapılması planlanmış, Polonya, Çekya, Slovakya ve Macaristan başbakanlarının toplantıya katılacakları açıklanmıştı.

Ancak geçen hafta Varşova'daki Orta Doğu konferansına katılan Netanyahu'nun, "Polonyalılardan bazıları Holokost döneminde Nazilerle iş birliği yaptı." ifadeleri üzerine Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki V4-İsrail toplantısına katılmayacağını ve ülkesini Dışişleri Bakanı Jacek Czaputowicz'in temsil edeceğini duyurmuştu.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz ise pazar günü İsrail'in Kanal 13 televizyonunda yaptığı açıklamada, Polonyalıları Yahudi düşmanlığıyla suçlayarak, "Polonyalılar anne sütü ile Yahudi düşmanlığı içtiler." ifadesini kullanmıştı.

Polonya Başbakanı Morawiecki, Katz'ın sözlerine ilişkin yaptığı açıklamada, "ifadelerin ırkçı, kabul edilemez ve Polonya düşmanlığının bir örneği" olduğuna dikkati çekmiş ve ülkesinin V4+İsrail toplantısına katılmayacağını açıklamıştı.

Polonya'nın katılmayacağını açıklaması üzerine söz konusu toplantı iptal edilse de Macaristan, Slovakya ve Çekya başbakanları İsrail ziyaretine devam etme kararı almıştı.





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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 18:14
  1. İsrail
  2. Macaristan
  3. Polonya

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