Oral ailesinin mutlu günü

Erzurum’un tanınmış ailelerinden Oral ailesinden, rahmetli Hikmet Oral’ın oğlu, Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral’ın kardeşi Serdar Gökhan Oral, Ak Parti 24 ve 25. dönem Erzurum Milletvekili Adnan Yılmaz‘ın Kızı Zeynep Feyza (Yılmaz) Oral ile Polat Resort Otel’de düzenlenen düğün töreni ile dünya evine girdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım’ın eşi Semiha Yıldırım kına gecesi programına katılırken, düğün törenine ise önceki dönem Başbakan Yardımcısı ve Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuayip Alpay, Önceki dönem Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce, Ak Parti Rize Milletvekili Hasan Karal, Ak Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, Ak Parti Erzincan Milletvekili Sebahattin Karakelle, Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Akyürek, TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı ve Ak Parti İstanbul Milletvekili Av. Belma Satır, Erzurum Valisi Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ömer Çomaklı, Emekli Orgeneral Kamil Başoğlu, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, Ak Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut, Ak Parti Yakutiye İlçe Başkanı Recep Aydın, Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, Ak Parti Palandöken İlçe Başkanı Haktan Ömeroğlu, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Pasinler Belediye Başkanı Ünsal Sertoğlu, Narman Belediye Başkanı Ahmet İşleyen, Uzundere Belediye Başkanı Halis Özsoy, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, Erzurum 1. Organize Sanayi Bölge Başkanı Zafer Ergüney, Kars Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Musa Metin Durmuş, DAİB Başkanı Ethem Tanrıver, Erzurum Ticaret Borsası Meclis Başkanı Yavuz Güney, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Muammer Aydın ile Borsa Yönetim Kurulu Üyeleri, Ticaret ve Odası Meclis Başkanı Saim Özakalın, Başkan Vekili Muharrem Özdemir, Perder Erzurum İl Başkanı Ömer Düzgün, Önceki Dönem Ak Parti İl Başkanları Hüseyin Tanfer, Fatih Yeşilyurt, Siyaset, STK & Dernek Yöneticileri, Akademisyen çok sayıda İş Adamı ve davetli misafir katıldı.

Serdar Gökhan Oral , Zeynep Feyza (Yılmaz) Oral’ın nikahını Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen kıyarken, nikah şahitliklerini ise, Prof Dr. Recep Akdağ, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuayip Alpay, İdris Güllüce, Rize Milletvekili Hasan Karal, Batman Milletvekili Ziver Özdemir, Erzincan Milletvekili Sebahattin Karakelle, Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Akyürek, TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Av. Belma Satır, Erzurum Valisi Okay Memiş, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Orgeneral Kamil Başoğlu, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, Ak Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik ve Damadın amcası Tahsin Oral yaptılar. Nikah Cüzdanını ise Zeynep Feyza Yılmaz Oral’a Prof. Dr. Recep Akdağ takdim ederek genç çiftlere mutluluklar diledi.

Düğün Töreni daha sonra, Erzurum Halk Oyunları ekibinin folklor gösterisi ve TRT Ankara Radyosu Sanatçısı Nurullah Akçayır’ın konseriyle devam ederken, düğün eğlenceli anlara da sahne oldu. Düğünün Ev Sahibi damadın Abisi Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral’ın 38’inci Yaş günü sürpriz bir şekilde kutlandı. Yaş günü programından habersiz bir şekilde sahne’ye çağrılan Başkan Oral’a katılımcılar ve saz ekibi hep birlikte mutlu seneler diledi.