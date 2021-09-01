Orada yaşayan selzedeler kışın donacak!
Sel felaketinin yaşandığı bölgelerde altyapı da büyük zarar gördü. Ahr Vadisi’nde doğalgaz şebekesinin büyük bölümü yok oldu. Selzedeler kışı zor geçirecek
Almanya’da sel felaketinin etkisini en fazla hissettirdiği Bad Neunahr-Ahrweiler'de binlerce vatandaş, kış mevsiminde büyük sıkıntı yaşayacak. Bölgeye doğalgaz sağlayan EVM şirketi, bölgedeki müşterilerinin yüzde 43'üne kısa sürede hizmet götüremeyeceğini duyurdu.
Önlem alınmalı
Şirket üst yöneticisi Josef Rönz, 133 kilometre doğal gaz boru hattının zarar gördüğünü açıkladı. Şirket, sel ile birlikte gelen çamuru borulardan arındırma çalışması da yürüttüklerini ifade etti. Bölgenin kışın elektrikle ısınma sistemine gidebileceği de gündeme geldi.