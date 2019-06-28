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Optisyen-gözlükçüler odalarının kuruluşuna dair tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı

Optisyen-gözlükçüler odalarının kuruluşuna dair Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ ile birlikte ilan edilen illerdeki optisyen-gözlükçüler odaları mazbatalarını alarak göreve başlayacaklar.

28 Haziran 2019 Cuma 11:51
Optisyen-gözlükçüler odalarının kuruluşuna dair tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı

Optisyen-gözlükçüler odalarının kuruluşuna dair Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ ile birlikte ilan edilen illerdeki optisyen-gözlükçüler odaları mazbatalarını alarak göreve başlayacaklar.


Uzun yıllardır gözlükçülük mesleğinin hasretle beklediği Türk optisyen-gözlükçüler odalarının kuruluşu Resmi Gazete’de yayımlandı. Süreç tamamlandıktan sonra gözlükçüler birer sağlık sunucusu olarak kamu kurumu niteliğinde kurulmuş olan optisyen-gözlükçüler odalarının yönetiminde faaliyetlerine devam edecekler. Mezkûr geçici 4’üncü maddenin dördüncü fıkrasında yer alan “Birlik Merkez Yönetim Kurulu en az yüz meslek mensubunun faaliyette bulunduğu yerlerde kurulacak olan optisyen-gözlükçüler odalarının faaliyette bulunacağı iller ile yüzden az meslek mensubunun faaliyette bulunduğu illerin oda bölgelerini tespit ederek odaların kuruluşunu karara bağlar” hükmü gereğince Birlik Merkez Yönetim Kurulu tarafından alınan karar ile ülkemizde faaliyet gösterecek olan optisyen-gözlükçüler odalarının kuruluşlarına ait tebliğ bugün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yayımlanan tebliğ ile birlikte ilan edilen illerdeki optisyen-gözlükçüler odaları mazbatalarını alarak göreve başlayacaklar. Tebliğ ile odalara optisyenlik müesseselerinin üç ay içinde zorunlu olarak yaptırmaları gereken kayıt süresi de başladı.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 11:51
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