Optimum’da yöresel lezzetler şöleni

Türkiye’nin dört bir yanından Adana’ya getirilen yöresel ürünler Optimum Alışveriş ve Eğlence Merkezi’nde, lezzet şöleni sunacak.

“Sizin Oraların Nesi Meşhur” sloganı ile 27 Mart Çarşamba günü başlayıp 7 Nisan’a kadar devam edecek olan Yöresel Ürünler Günleri, Türkiye’nin dört bir yanından gelen şarküteri ürünlerini Optimum ziyaretçileri ile buluşturacak,

Peynir, pastırma, sucuk, bal, pişmaniye, tarhana, zeytin, pestil, köme, bakliyat, tahin, helva, fındık, lokum, pekmez, gibi onlarca yöresel lezzetin yer aldığı stantlar, lezzet şöleni yaşatacak.

Trabzon, Kayseri, Balıkesir, Kastamonu, Afyon, İzmit, Uşak, Merzifon, Beypazarı, Erzurum, Malatya, Aydın, Gümüşhane, Kahramanmaraş, Sivas, Erzincan ve Giresun gibi birçok kentin meşhur lezzetlerinin yer aldığı “Yöresel Ürünler Günleri"ni ziyaret edenler, hem meşhur lezzetleri tatma hem de satın alma imkanı bulacak.