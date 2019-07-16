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Optimum’da mobil eğlence

Adana Optimum Alışveriş ve Eğlence Merkezi, içerisinde gösterilen filmlerin görsel ve işitsel efektleri ile birlikte hareket ederek, eğlenceye dönüşen 7D Tır Simülatörünü ziyaretçileri ile buluşturacak.

16 Temmuz 2019 Salı 09:17
Optimum’da mobil eğlence

Adana Optimum Alışveriş ve Eğlence Merkezi, içerisinde gösterilen filmlerin görsel ve işitsel efektleri ile birlikte hareket ederek, eğlenceye dönüşen 7D Tır Simülatörünü ziyaretçileri ile buluşturacak.


Türkiye’de 50’den fazla şehirde, en büyük müzik festivallerinde, konserlerde, uluslararası spor organizasyonlarında, kimi zamanda alışveriş merkezinde olmak üzere toplam 3 milyondan fazla insana ulaşan Power APP Simülatörü’nün Adana’daki durağı Optimum olacak.


17 Temmuz - 21 Temmuz tarihleri arasında, Optimum’un Seyhan Nehri cephesinde konumlandırılacak olan 7D Tır Simülatörü, ziyaretçilerine unutulmaz deneyimler yaşatacak.


Gelişen teknolojiyi ve yenilikleri yakından takip edip uygulayan radyo istasyonu Power FM ve Power Türk’ün 7D Tır Simülatörü, içerisinde gösterilen filmlerin görsel ve işitsel efektleri ile birlikte hareket ederek eğlenceye dönüşecek.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 09:17
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