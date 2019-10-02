0553 313 94 23

Optimar’dan çarpıcı yeni parti anketi! Davutoğlu ve Babacan’ın oy oranı dikkat çekti!

Optimar araştırma şirketinin hazırladığı ankete katılan kişilere yeni parti kurulması durumunda kime oy verecekleri soruldu. Katılımcıların yüzde 12.1’i Ali Babacan'a, yüzde 10.9’u Ahmet Davutoğlu'na "oy veririm" dedi.

02 Ekim 2019 Çarşamba 13:47
Optimar’dan çarpıcı yeni parti anketi! Davutoğlu ve Babacan’ın oy oranı dikkat çekti!

Sezai Erhan   yeniakit.com.tr  Ünlü anket şirketi Optimar Türkiye Nabzı Araştırması adını verdiği bir anket yayımladı. 5-10 Eylül 2019 tarihleri arasında 26 il genelinde gerçekleştirilen kamuoyu araştırmasında 18 yaş üzeri 1708 kişi ile görüşüldü.

Babacan ve Davutoğlu’nun oy oranları

Ankete katılanların yüzde 12.1’i yeni parti kurulması durumunda Ali Babacan'a, yüzde 10.9’u Ahmet Davutoğlu'na oy verebileceğini söylemesi dikkat çekti.

Yeni bir partiye ihtiyaç var mı?

"Sizce yeni bir partiye ihtiyaç var mı?" sorusuna katılımcıların yüzde 52'si "hayır", yüzde 25.8’i "evet",yüzde 22.2 si de "fikrim yok" yanıtını verdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Ekim 2019 Çarşamba 13:47
  1. Optimar Türkiye Nabzı Araştırması
  2. anket

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Stratejist Kürt Siyasetçi Galip İlhaner: Suriye’de Küçük Osmanlı kurulmalı
    1. Stratejist Kürt Siyasetçi Galip..
    2. İşsizlik maaşı nasıl alınır 2019 İŞKUR..
    3. Bulgarlar havlu attı! 'Yarışı Türkler..
    4. BBP'den 50+1 açıklaması: Gayriciddi...
    5. Bakan Soylu açıkladı: Yüzde 34.5 azaldı!
    6. Aksaray'da çocuk parkında yangın
    7. "Kıdem tazminatı kırmızı çizgimiz"
    8. Ryan Babel Instagram hesabını kapattı
    9. Tenekeci YeniŞafak’tan ayrıldı
    10. Bağcılar'da tepki çeken fotoğrafın..
    11. EYT’lilerin mağduriyeti giderilecek mi?
    12. Evinde öldü, 8 yıl sonra bulundu
    13. Galatasaray'da Martin Linnes'in son..
    14. Galatasaray'da Martin Linnes'in son..
    15. Mecdelani'den Erdoğan'a övgü dolu..
    16. Fenerbahçe, TFF Tahkim Kurulu'na..
    17. Yüksek istişare Kurulu toplantısı..
    18. Okul müdürü sosyal medya paylaşımları..
    19. CHP ve İYİ Parti.. IMF koalisyonu mu..
    20. Beşiktaş'ta sürpriz başkan adayı! İşte..
    21. Ankara'da tır köprüden uçtu: 2 yaralı
    22. Camiler kimliğimizdir, şehirlerin..
    23. Nasıl yaptıkları ortaya çıktı! MLKP'li..
    24. Sivasspor Teknik Direktörü Rıza..
    25. Esenler Otogarı şehir eşkıyalarının..
    26. İSPARK’tan yandaş Cumhuriyet’e 2 ayda..
    27. Batman'da elektrik akımına kapılan..
    28. UEFA'dan Trabzonspor’a şok ceza!
    29. Erol Bulut'a Bundesliga'dan talip!..
    30. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun..
    Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o fotoğrafından rahatsız oldu
    Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o fotoğrafından rahatsız oldu
    ‘Çiğnemeden sarımsak yut’ dediler canından oluyordu!
    ‘Çiğnemeden sarımsak yut’ dediler canından oluyordu!
    'Cocu' şoku! Abdullah Avcı...
    'Cocu' şoku! Abdullah Avcı...
    Türkiye'nin gururu ASELSAN'Dan büyük istihdam
    Türkiye'nin gururu ASELSAN'Dan büyük istihdam
    Sosyal medyadan paylaştı! Kaçak avcıya ceza
    Sosyal medyadan paylaştı! Kaçak avcıya ceza

    Günün Karikatürü

    2 Ekim 2019
    Canlı yayında HDP krizi! Ahmet Hakan ile Mustafa Balbay birbirine girdi
    Canlı yayında HDP krizi! Ahmet Hakan ile Mustafa Balbay birbirine girdi
    Yerli üretime özel taşıt kredisi kampanyası başladı
    Yerli üretime özel taşıt kredisi kampanyası başladı