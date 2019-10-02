Optimar’dan çarpıcı yeni parti anketi! Davutoğlu ve Babacan’ın oy oranı dikkat çekti! Optimar araştırma şirketinin hazırladığı ankete katılan kişilere yeni parti kurulması durumunda kime oy verecekleri soruldu. Katılımcıların yüzde 12.1’i Ali Babacan'a, yüzde 10.9’u Ahmet Davutoğlu'na "oy veririm" dedi.

Sezai Erhan yeniakit.com.tr Ünlü anket şirketi Optimar Türkiye Nabzı Araştırması adını verdiği bir anket yayımladı. 5-10 Eylül 2019 tarihleri arasında 26 il genelinde gerçekleştirilen kamuoyu araştırmasında 18 yaş üzeri 1708 kişi ile görüşüldü. Babacan ve Davutoğlu’nun oy oranları Ankete katılanların yüzde 12.1’i yeni parti kurulması durumunda Ali Babacan'a, yüzde 10.9’u Ahmet Davutoğlu'na oy verebileceğini söylemesi dikkat çekti. Yeni bir partiye ihtiyaç var mı? "Sizce yeni bir partiye ihtiyaç var mı?" sorusuna katılımcıların yüzde 52'si "hayır", yüzde 25.8’i "evet",yüzde 22.2 si de "fikrim yok" yanıtını verdi.

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