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OPPO’nun ilk 5G akıllı telefonu, 5G CE sertifikası aldı

Yakın zamanda Türkiye pazarına giriş yapan OPPO’nun ilk 5G akıllı telefonu, küresel denetim hizmetleri kurumu Sporton International Inc.

22 Mart 2019 Cuma 13:16
OPPO’nun ilk 5G akıllı telefonu, 5G CE sertifikası aldı

Yakın zamanda Türkiye pazarına giriş yapan OPPO’nun ilk 5G akıllı telefonu, küresel denetim hizmetleri kurumu Sporton International Inc. tarafından yürütülen 5G CE testlerini başarıyla geçti. OPPO, ilk 5G akıllı telefonunu 2019’un ilk yarısında piyasaya sürmeyi planlıyor.



Yakın zamanda Türkiye pazarına giriş yapan OPPO’nun MWC 2019’da tanıtılan 5G akıllı telefonu, gelişmiş telekomünikasyon arayüzlerine sahip elektronik cihazların test edilmesi ve sertifikalandırılmasını sağlayan CTC advanced GmbH tarafından CTC sertifikasını aldı. Yapılan bilgilendirmede; markanın 5G modeli, CTC tarafından onaylanan ilk çoklu frekans, çoklu mod ve çoklu EN-DC kombinasyonuna sahip 5G akıllı telefon oldu. Ürün aynı zamanda n78 olarak adlandırılan, daha fazla ülkeye ve bölgeye uygulanabilen daha fazla bant kombinasyonu ve bant genişliği özelliklerini barındırıyor.



"5G’nin geliştirilmesinde önemli bir kilometre taşıdır"


OPPO Küresel Başkan Yardımcısı ve Yurtdışı Pazarlar Başkanı Alen Wu şunları söyledi: "Bu markamız için 5G’nin geliştirilmesinde önemli bir kilometre taşıdır. Devam eden teknolojik yenilikler sayesinde, 5G akıllı telefonun ticarileştirilmesinin gerçekleşmesi için yoğun bir şekilde hazırlık yapıyoruz. Markamız, tüketicilerin 5G’ye daha yakın olmalarını sağlayacak Sporton gibi güçlü ortaklarla sürekli olarak iş birliğini yapmayı dört gözle bekliyor".


Sporton International Operasyon ve Mühendislik Şefi Bay Ivan Xie ise "Zorlu testler sırasında OPPO’nun 5G akıllı telefonunun olağanüstü performans gösterdiğini gördük. Sonuçlar markamızın teknolojik kabiliyetinin, kullanıcılar ve sektör için sunduğu harika teknolojilerin bir kanıtıdır. Sporton olarak, kablosuz iletişim konusundaki zengin tecrübemize dayanarak, 5G bağlantısının geleceği için OPPO ile iş birliğine devam edeceğiz" dedi.


5G teknolojisinde önemli gelişmeleriyle dikkat çeken marka, kısa süre önce dünya çapında 5G ürünlerinin ve hizmetlerinin ticarileşmesini hızlandırmak için birkaç operatör ortağıyla ’5G Landing Project’i başlattığı da bildirildi. OPPO, ilk 5G akıllı telefonunu 2019’un ilk yarısında piyasaya sürmeyi planlıyor.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 13:16
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