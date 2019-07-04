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OPPO'nun desteklediği "PUBG Mobile Challenger Cup" finali başlıyor

Akıllı telefon markası OPPO’nun sponsor olduğu Tencent PUBG Mobil Challenger RTK Ligi'nin Rusya, Kazakistan ve Türkiye finalleri Mall of Istanbul AVM’de 6-7 Temmuz'da gerçekleştirilecek

04 Temmuz 2019 Perşembe 12:47
OPPO'nun desteklediği "PUBG Mobile Challenger Cup" finali başlıyor

İSTANBUL (AA) - OPPO’nun sponsor olduğu Tencent PUBG Mobil Challenger RTK Ligi'nin Rusya, Kazakistan ve Türkiye finalleri 6-7 Temmuz'da yapılacak.

OPPO açıklamasına göre, oyun sektöründe gözler, bu hafta sonunda büyük mücadeleye sahne olacak PUBG Mobil Challenger RTK Ligi'ne çevrildi. OPPO’nun sponsor olduğu e-spor turnuvasının 6-7 Temmuz tarihleri arasında yapılacak bölgesel finalleri, Rusya, Kazakistan ve Türkiye’de gerçekleşecek.

Mall of Istanbul AVM’deki Amfi Tiyatro’da 12.00 - 20.00 saatleri arasında yapılacak etkinliğe katılım ücretsiz olacak. Turnuvanın canlı yayınlanacağı etkinlikte, canlı yorumlar, PUBG oyuncuları ve fenomenleri ile tanışma imkanı ve pek çok sürpriz oyunseverlerle buluşacak.

OPPO, Tencent şirketi ve PUBG ile yaptığı bu iş birliği sayesinde genç oyunseverlere ulaşmayı, onların oyun tutkularına ortak olmayı hedefliyor. Genç yaratıcılığı destekleyen ve sınırsız eğlenceye ulaşmayı kolaylaştıran OPPO, bu vizyonunu uygulamak için PUBG’yi ideal bir platform olarak görüyor.

OPPO’nun en son amiral gemisi modeli Reno 10x Zoom, mobil oyun deneyimini geliştirmek için özel donanım düzeyinde optimizasyonlarla geldi. OPPO tarafından bağımsız olarak geliştirilen “Hyper Boost”, sırasıyla oyun performansı, sistem hızı ve uygulama açma hızında önemli iyileştirmeler sağlayan üç ayrı modül olan“Game Boost”, “System Boost” ve “App Boost” özelliklerini içeriyor.

Dolby panoramik ses sistemi + OSIE süper tanımlı görsel efektler, Reno 10x Zoom'a eşsiz bir görsel ve ses deneyimi katıyor. Reno 10x Zoom ayrıca, bakır boru sıvı soğutma, stereo hoparlörler, stereo ses toplama için üç mikrofon ve daha yüksek bir oyun deneyimi sağlamak için diğer donanım aksesuarlarıyla donatıldı.

Açıklamaya göre, PUBG (Player Unknown's Battle Grounds), 2017 yılından bu yana oyun dünyasında dikkati çekiyor. Tencent şirketi tarafından yayınlanan PUBG, Haziran 2018 itibariyle 400 milyonun üzerinde oyuncuya erişti.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 12:47
  1. Oppo
  2. PUBG Mobile Challenger Cup
  3. Tencent PUBG Mobil Challenger RTK

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