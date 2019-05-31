0553 313 94 23

OPPO'dan teknolojik karne hediyesi seçenekleri

OPPO'nun başta Reno olmak üzere sahip olduğu akıllı telefon modelleri, karne hediyesi seçenekleri arasında yer alıyor

31 Mayıs 2019 Cuma 16:08
OPPO'dan teknolojik karne hediyesi seçenekleri

İSTANBUL (AA) - OPPO'nun başta Reno olmak üzere sahip olduğu akıllı telefon modelleri, karne hediyesi seçenekleri arasında yer alıyor.

Öğrenciler yoğun bir eğitim-öğretim döneminin ardından yaz tatili sevinci yaşarken, karne hediyesi alışverişi de başladı. Hediye tercihlerinin arasında yeni nesil akıllı telefonlar da bulunuyor.

OPPO’nun yeni modeli Reno, hem tasarımı hem de donanım özellikleri ile genç kullanıcıların beklentilerine karşılık veriyor. Reno özellikle, pop-up kamerası ile öne çıkıyor. Çekim sırasında yükselen ve kapanan pop-up kamera, bu özelliği ile farklı bir deneyim yaşatıyor. Ayrıca düşmeye karşı koruma mekanizması, telefonun düşmesini gerçek zamanlı olarak algılıyor ve herhangi bir hasarı önlemek için kamerayı otomatik olarak geri çekiyor. Reno, pop-up kameranın yanı sıra panoramik ekran, 48 MP arka kamera, 6GB RAM ve 256GB dahili hafıza özelliklerini taşıyor. Reno’nun, “Okyanus Yeşili” veya “Karbon Siyah” renk seçenekleri bulunuyor.


- RX17 Neo modeli ile yeni deneyimler


OPPO'da farklı seçenekler de yer alıyor. OPPO’nun teknoloji ve tasarım vizyonunu yansıtan modellerden biri olan RX17 Neo, 6.4 inçlik damla ekranı, 25MP yapay zekâ güzellik kamerası ve 128GB dahili hafıza özelliği ile akıllı telefon severlere yeni deneyimler yaşatıyor. RX17 Neo, tasarımda canlı renkleri sevenlere hitap ediyor. “Moka kırmızı” ve “yıldız mavisi” renk seçenekleri, donanım özelliklerinin yanı sıra telefonun bir diğer farklı özelliği olarak dikkati çekiyor.

OPPO AX7 ise kendi segmentinde ilk damla ekrana sahip model olarak öne çıkıyor. Sırlı mavi renge sahip ergonomik 3D gövde, ızgara tasarımına sahip. AX7, 4230 mAh büyük bataryası ve 18 saat normal kullanım pil ömrü sayesinde özellikle genç kullanıcılara ve oyun severlere hitap ediyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 16:08
  1. karne hediyesi
  2. Oppo

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sakarya'da, boşandığı eşi tarafından vurulan kadın öldü
    1. Sakarya'da, boşandığı eşi tarafından..
    2. Kocaeli’de oluşan bayram trafiği..
    3. İzmir’de kaçak sigara operasyonu
    4. Orgeneral Çetin bayram trafiğini..
    5. Kediler yakaladı, duyarlı vatandaş..
    6. Çocukların oynadığı oyunda PKK..
    7. Bahçeli'den Kadir Gecesi mesajı
    8. Alman hükümeti elektrikli otomobillere..
    9. GÜNCELLEME - İsrail askerleri Gazze..
    10. Balıkesirspor Baltok'ta olağanüstü..
    11. İçişleri Bakanlığından "Silivri..
    12. Suriye Türkmenlerinden Kerkük'teki..
    13. Rusya’nın AB Temsilcisi Chizhov:..
    14. TİKA'dan Azerbaycanlı gençlerin..
    15. Cezayir'de "Buteflika rejiminin..
    16. UEFA'dan Barış Telli paylaşımı
    17. İzmir'de kaçakçılık operasyonu
    18. Maden ocağında göçük: 1 işçi mahsur..
    19. Bafra’da traktör devrildi: 1 ölü, 1..
    20. Tekirdağ'da tırla otomobil çarpıştı: 3..
    21. Cenk Tosun, aday kadrodan çıkarıldı
    22. Samsun'da hırsızlık operasyonu
    23. Tosya’da öldürülen 3 kişi toprağa..
    24. Öğrenci servisinin freni patladı,..
    25. A Milli Futbol Takımı'nın Antalya kampı
    26. HSK'nin 2019 yılı ana kararnamesi
    27. Rüşvet iddiasında 2 memur adli..
    28. "İran nükleer anlaşmaya uymayı..
    29. Zonguldak'ta maden ocağında göçük
    30. Otobanda feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı
    23 Haziran seçimleriyle ilgili flaş gelişme! Görevleri iptal edildi
    23 Haziran seçimleriyle ilgili flaş gelişme! Görevleri iptal edildi
    Pençe harekatıyla ABD'ye de büyük darbe vurulacak
    Pençe harekatıyla ABD'ye de büyük darbe vurulacak
    Akit deşifre etmişti! O küfürbaz göreve iade edildi
    Akit deşifre etmişti! O küfürbaz göreve iade edildi
    Postallı haydutlar gitti Ekrem geldi! Özgür basını yıldırma peşinde
    Postallı haydutlar gitti Ekrem geldi! Özgür basını yıldırma peşinde
    Tam 139 ülke onayladı… İşte ‘Mekke’ bildirgesi
    Tam 139 ülke onayladı… İşte ‘Mekke’ bildirgesi

    Günün Karikatürü

    31 Mayıs 2019
    ABD ile İran geriliminde gözler Katar'da!
    ABD ile İran geriliminde gözler Katar'da!
    HDP’li belediye büyük skandal! Türkçe’yi yasakladı
    HDP’li belediye büyük skandal! Türkçe’yi yasakladı