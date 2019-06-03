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OPPO’dan öğrencilerin hayalini kurduğu karne hediyeleri

03 Haziran 2019 Pazartesi 12:04
OPPO’dan öğrencilerin hayalini kurduğu karne hediyeleri

İSTANBUL (AA) - OPPO’nun başta Reno olmak üzere yenilikçi modelleri, çocukları mutlu edecek en güzel hediye seçenekleri arasında yer alıyor.

OPPO açıklamasına göre, öğrenciler yoğun bir eğitim - öğretim döneminin ardından yaz tatili sevinci yaşarken, karne hediyesi alışverişi heyecanı da başladı. Gençler, hediye tercihi olarak en çok yeni nesil akıllı telefonların hayalini kuruyor.


- Reno: Pop-up kamera ile fark yaratıyor

OPPO’nun yeni modeli Reno, hem tasarımı hem de donanım özellikleri ile genç kullanıcıların bir akıllı telefondan tüm beklentilerini ve fazlasını karşılıyor. Reno özellikle, benzersiz pop-up kamerası ile dikkati çekiyor.

Çekim sırasında yükselen ve kapanan pop-up kamera, bu özelliği ile eğlenceli bir deneyim yaşatıyor. Ayrıca düşmeye karşı koruma mekanizması, telefonun düşmesini gerçek zamanlı olarak algılıyor ve herhangi bir hasarı önlemek için kamerayı otomatik olarak geri çekiyor.

Reno, pop-up kameranın yanı sıra panoramik ekran, 48 MP arka kamera, 6GB RAM ve 256GB dahili hafıza özelliklerini taşıyor. Şık tasarımları ile beğeni toplayan Reno’nun, “Okyanus Yeşili” veya “Karbon Siyah” renk seçenekleri bulunuyor.


- RX17 Neo modeli ileyeni deneyimler sizi bekliyor

OPPO'da farklı seçenekler de yer alıyor. OPPO’nun teknoloji ve tasarım vizyonunu yansıtan en güzel modellerden biri olan RX17 Neo; 6.4 inçlik damla ekranı, 25MP yapay zekâ güzellik kamerası ve 128GB dahili hafıza özelliği ile akıllı telefon severlere yeni deneyimler yaşatıyor.

RX17 Neo, tasarımda canlı renkleri sevenlerin favori telefonu olmaya aday gözüküyor. “Moka kırmızı” ve “yıldız mavisi” renk seçenekleri, tüm üstün donanım özelliklerinin yanı sıra telefona ayrı bir cazibe katıyor.


- AX7 kendi segmentinde harikalar sunuyor

OPPO AX7 ise kendi segmentinde ilk damla ekrana sahip model olarak dikkat çekiyor. Sırlı mavi renge sahip ergonomik 3D gövdenin şık ve modern ızgara tasarımı çok beğeniliyor. AX7, 4230 mAh büyük bataryası ve 18 saat normal kullanım pil ömrü sayesinde özellikle genç kullanıcılara ve oyun severlere hitap ediyor.


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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 12:04
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