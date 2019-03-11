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OPPO'dan MediaMarkt'ın mağazasında deneyim alanı

OPPO, müşterilerine daha iyi bir alışveriş deneyimi yaşatmak amacıyla MediaMarkt Meydan İstanbul AVM mağazasının içinde bir deneyim alanı açtı

11 Mart 2019 Pazartesi 14:48
OPPO'dan MediaMarkt'ın mağazasında deneyim alanı

İSTANBUL (AA) - Dünyanın öncü telefon markası olan ve kısa süre önce Türkiye'de hizmet vermeye başlayan OPPO, elektronik perakende mağazaları zinciri MediaMarkt'ın Meydan İstanbul AVM mağazasında bir deneyim alanı oluşturdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, OPPO, teknolojiseverlerle ilişkisini güçlendirecek hamleler yapmaya devam ediyor.

OPPO, elektronik perakende mağazaları zinciri MediaMarkt'ın Meydan İstanbul AVM mağazasında bir deneyim alanı oluşturdu.

OPPO’nun Türkiye’de satışa sunduğu modellerin sergilendiği deneyim alanı için 9 Mart Cumartesi günü yapılan açılış etkinliğine OPPO Türkiye Genel Müdürü Weijian Zhou’nun yanı sıra şirketin iş ortaklarından İndeks Bilgisayar Genel Müdürü Banu Sürek, MediaMarkt COO'su Hulusi Acar ve MediaMarkt CPO'su Faruk Kocabaş da katıldı.

- "En iyi deneyimi sunmak istiyoruz"


Açıklamada görüşlerine yer verilen OPPO Türkiye Genel Müdürü Weijian Zhou, OPPO olarak kullanıcılarına en iyi telefon ve en iyi mobil fotoğrafçılık deneyimini yaşatmak istediklerini belirtti.

Zhou, yenilikçi ürünleri müşterilerle buluşturmak için geniş bir ağa sahip olan iş ortakları ile birlikte hareket ettiklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Elektronik perakende alanında lider mağazalar arasında yer alan MediaMarkt da değerli iş ortaklarımızdan biri. MediaMarkt Meydan İstanbul AVM’de hizmete açtığımız yeni deneyim alanı sayesinde teknolojiseverler ürünlerimizi daha yakından inceleme ve merak ettikleri konular hakkında bilgi alma fırsatı bulacaklar. MediaMarkt’la böyle bir iş birliğine girdiğimiz için mutluyuz."

- Açılışa özel indirimler


MediaMarkt Meydan İstanbul AVM mağazasındaki OPPO deneyim alanında, OPPO'nun RX17 Pro, RX17 Neo ve AX7 modelleri tüketicilerin beğenisine sunuldu. OPPO standında ayrıca, OPPO'nun Automobili Lamborghini ile ortaklık kurarak hazırladığı özel Find X modeli de sergilendi. Açılışa özel olarak 9 Mart Cumartesi günü OPPO modelleri alan kişilere de özel indirimler ve hediyeler sunuldu.

OPPO deneyim alanının açılışında bir YouTuber etkinliği de yapıldı. YouTuber etkinliğine katılmak ve sürpriz hediyelerin sahibi olmak isteyen yüzlerce kişi, OPPO standının önünde uzun bir kuyruk oluşturdu.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 14:48
  1. “Deneyim Alanı”
  2. Oppo

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