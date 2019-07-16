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OPPO'dan Barcelona'ya özel tasarım telefon

Akıllı telefon markası OPPO, FC Barcelona ile olan üç yıllık iş birliği ortaklığını yeniledi- Barcelona kulübünün Camp Nou stadyumunda yapılan etkinlikte yenilen iş birliği ile birlikte kulüp için özel tasarlanan "Limited Edition FC Barcelona Reno 10x Zoom" modelinin de piyasaya çıktığı duyuruldu

16 Temmuz 2019 Salı 18:54
OPPO'dan Barcelona'ya özel tasarım telefon

İSTANBUL (AA) - Çinli akıllı telefon markası OPPO, FC Barcelona ile olan üç yıllık iş birliği ortaklığını yenilerken, futbol kulübü için özel tasarlanan telefonunu da duyurdu.

OPPO açıklamasına göre, OPPO ve FC Barcelona yol arkadaşlığına devam ediyor. Çin menşeli bir marka ile dünyaca ünlü bir Avrupa futbol kulübü arasında imzalanan başarılı ortaklık anlaşması yeni bir döneme başladı.

Yenilenen iş ortaklığı kapsamında stadyum içi tabela konumlamasının yanı sıra, eğitim kampları, hayranlar için atölye çalışmaları, taraftarların katılabileceği yaratıcı çevrim içi ve çevrimdışı etkinlikler yapılacak.

Her iki organizasyonun da felsefeleri yenilenen ortaklık ile daha da belirginleşiyor. Her iki ortak da, yeniliklere ve mükemmelliğe yayılan değerleri paylaşıyor. OPPO, 5G ve yapay zeka gibi teknolojileri, teknoloji inovasyonunu ve araştırma kabiliyetlerini geliştirmek için dünya çapında enstitüler açarken, Barcelona da futbol sahasında yeni teknolojilerin kullanılmasını araştıran Barça İnovasyon Merkezi'ni hayata geçiriyor. Camp Nou anlaşma sayesinde 5G kapsama alanındaki Avrupa'da ilk stadyum haline gelirken, bu ikonik stadyum taraftarlara daha sürükleyici bir deneyim sunma kabiliyetine kavuşuyor.

OPPO, dünya çapında 40'tan fazla pazarda faaliyet gösteriyor ve Avrupa'nın en gözde akıllı telefon markası olmayı hedefliyor. Barcelona’nın dünya genelinde 200 milyondan fazla taraftarına ulaşmayı başaran OPPO, söz konusu iş ortaklığını farklı pazarlarda markalaşma stratejisinin kritik bir unsuru olarak görüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OPPO Uluslararası Yurtdışı Başkan Yardımcısı Alen Wu, "FC Barcelona ile olan iş birliğimizi devam ettirmekten gurur duyuyoruz. Yaptığımız anlaşma, Barça'nın neden bir kulüpten daha fazlası olduğunu ve OPPO'nun neden bir akıllı telefon şirketinden daha fazla anlamlar taşıdığını gözler önüne seriyor. İspanya’da ve Avrupa pazarında büyüme hedefiyle müşterilerimizle güçlü bağlar kurmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- Teknoloji sanatla birleşiyor

Açıklamaya göre, OPPO'nun yeni "Limited Edition FC Barcelona Reno 10x Zoom" modeli, marka ve kulüp arasındaki iş ortaklığını perçinleştiriyor. "Teknolojiyi sanatla birleştirmek" mantığının altında, OPPO’nun Reno 10x Zoom telefonunun bu hatıra basımı, takımın ünlü garnet ve mavi renklerini donanım ve yazılımla harmanlayarak kulübün geçmişinden, bugününden ve geleceğinden gelen parçaları birleştiriyor. OPPO’nun bu özel modelinin "Barça" taraftarları arasında global çapta yankı oluşturması bekleniyor.

Camp Nou'da sallanan kulüp bayraklarından ilham alan telefonun tasarımında, kulübün renklerinden yapılan özel bir çalışma göze çarpıyor. Ayrıca, özel duvar kağıtları, futbol topları, garnet - mavi kitler ve daha pek çok farklı simge özel yazılımlarla donatıldı.

OPPO "Limited Edition FC Barcelona Reno 10x Zoom" modeli, futbol taraftarlarına mükemmel fotoğraflar çekme imkanı sunuyor. Modelin, 10X zoom ve aksiyon çekim yetenekleri, taraftarların standart bir biletle oturdukları koltuktan adeta VIP bilet perspektifi ile oyunun tadını çıkarmasını sağlıyor. Üründeki atış dengeleme yazılımı, büyütüldüğünde bile çekimlerin net bir şekilde ortaya çıkması anlamına geliyor. Taraftarlar böylece mükemmel bir Barça deneyimi yaşıyor. Ultra Gece Modu 2.0, Camp Nou'da taraftarların gece boyunca tüm aksiyonlarını çekmelerini sağlarken, panoramik ekran daha rahat bir izleme deneyimi yaratıyor. Ayrıca, yenilikçi VOOC 3.0 teknolojisi, cihazı kesintisiz olarak hızlıca şarj edebildiğinden, düşük pil konusunda fazladan zaman harcamaya gerek kalmıyor.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 18:54
  1. Limited Edition FC Barcelona Reno 10x Zoom
  2. Oppo

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