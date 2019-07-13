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OPET’e Campaign Türkiye’den "Yılın Markası" ödülü

OPET, Campaign Türkiye Agency & Brand of the Year Ödülleri’nde bir kez daha Yılın Markası oldu- OPET Genel Müdürü Cüneyt Ağca:- "Akaryakıt istasyonlarımızda, araçların her türlü ihtiyacını karşılamanın yanı sıra müşterilerimize alternatif hizmetler sunuyoruz. Ürün ve hizmetlerimizi geliştirirken toplumsal sorunları hedefleyen sürdürülebilir ve sonuç odaklı sosyal sorumluluk projelerimiz ile katma değer yaratıyor ve müşteri memnuniyetinin zirvesindeki yerimizi koruyoruz. Bu çalışmalarımızın sonuçlarının, aldığımız ödüllerle de takdir edilmesi bizi son derece mutlu ediyor"

13 Temmuz 2019 Cumartesi 11:37
OPET’e Campaign Türkiye’den "Yılın Markası" ödülü

İSTANBUL (AA) - OPET, Campaign Türkiye Agency & Brand of the Year Ödülleri’nde bir kez daha Yılın Markası oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, akaryakıt sektörünün müşteri memnuniyetinde önde gelen şirketlerinden OPET, Campaign Türkiye Agency & Brand of the Year Ödülleri’nde “Brand of the Year” (Yılın Markası) seçildi.

OPET 2018 yılında hayata geçirdiği başarılı çalışmalar ile “Otomotiv Ürünleri & Hizmetleri & Yan Sanayi” kategorisinin birincisi olarak ödüle layık görüldü. Yıl boyunca alınan ulusal ve uluslararası ödüllerin bağımsız bir denetim firması tarafından doğrulanması ile belirlenen marka ve ajanslara ödülleri, törenle takdim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OPET Genel Müdürü Cüneyt Ağca, OPET olarak Türkiye genelindeki bin 600’ü aşkın istasyonda müşterilerine yüksek kalitede hizmet sunduklarını bildirdi.

Hayatın her anında müşterilerinin yanında olma vizyonuyla hareket ettiklerini ifade eden Ağca, şunları kaydetti:

“Akaryakıt istasyonlarımızda, araçların her türlü ihtiyacını karşılamanın yanı sıra müşterilerimize alternatif hizmetler sunuyoruz. Ürün ve hizmetlerimizi geliştirirken toplumsal sorunları hedefleyen sürdürülebilir ve sonuç odaklı sosyal sorumluluk projelerimiz ile katma değer yaratıyor ve müşteri memnuniyetinin zirvesindeki yerimizi koruyoruz. Bu çalışmalarımızın sonuçlarının, aldığımız ödüllerle de takdir edilmesi bizi son derece mutlu ediyor. Bize layık görülen 'Yılın Markası' ödülü ile de bütün ödüllerimizi taçlandırmış olmaktan büyük memnuniyet ve gurur duyuyoruz.”


- İki yıl üst üste “Yılın Markası”


OPET, geçen yıl da Campaign Türkiye Agency & Brand of the Year Ödülleri’nde “Brand Of The Year” ödülüne layık görülmüştü. Törende 2018 yılında iletişim, reklam, medya ve pazarlama iletişimi alanlarında büyük başarı sağlamış markalara ödül verildi.

Dünyanın en prestijli ödüllerinden Campaign Agency & Brand of the Year’da ajansların ve markaların 1 Ocak 2018-31 Aralık 2018 tarihleri arasında ulusal, bölgesel ve uluslararası yarışmalarda aldığı tüm dereceler dikkate alınıyor.

Elde edilen tüm veriler, ajans ve markalar ile paylaşılarak, doğrulukları teyit edildikten sonra uluslararası denetim şirketi PWC Türkiye tarafından doğrulanıyor. Birinciler, son olarak Campaign Türkiye tarafından, tamamen objektif kriterlerde belirlenen "çarpanlar" ile kategoriler bazında belirleniyor.


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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 11:37
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