0553 313 94 23

OPET Tevfikiye arkeo-köy modeli UNESCO'da

OPET'in "2018 Uluslararası Troya Yılı" kapsamında tarihi, mitolojik, kültürel ve doğal güzellikleri ile öne çıkan Tevfikiye köyünde gerçekleştirdiği yenileme çalışmaları UNESCO ile uluslararası platforma taşındı

20 Mart 2019 Çarşamba 14:50
OPET Tevfikiye arkeo-köy modeli UNESCO'da

İSTANBUL (AA) - OPET’in "2018 Uluslararası Troya Yılı" kapsamında tarihi, mitolojik, kültürel ve doğal güzellikleri ile öne çıkan Tevfikiye köyünde gerçekleştirdiği yenileme çalışmaları UNESCO ile uluslararası platforma taşındı.

OPET'ten yapılan açıklamaya göre, Çanakkale Gelibolu Yarımadası’nda 2006 yılından bu yana devam eden "Tarihe Saygı Projesi" ile büyük bir değişim yaratan OPET, "Uluslararası Troya Yılı" nedeniyle Çanakkale’deki çalışmalarına devam ederek geçen yıl Troya bölgesinde yer alan Tevfikiye köyünü arkeo-köy’e dönüştürdü.

Anadolu’nun kadim değeri olan Troya’nın dünyaya tanıtılması için uluslararası ölçekte başlatılan kültür ve turizm hamlesine destek veren OPET, bir yıl boyunca bölgede yürüttüğü çalışmaları uluslararası platforma taşıdı.

Türkiye’de "Kurumsal Sosyal Sorumluluk" konusunda öncü kimliğiyle tanınan ve "OPET Bilinçli Toplum Projeleri"nin lideri OPET Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk, Troya bölgesinde yer alan Tevfikiye köyünün geçirdiği değişimi UNESCO'nun Paris’teki merkezinde düzenlenen konferansta anlattı.

1998 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine giren Troya arkeolojik alanının konu edildiği ve UNESCO nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Altay Cengizer’in ev sahipliğinde gerçekleşen konferansa, Öztürk’ün yanı sıra UNESCO Dünya Miras Komitesi Avrupa ve Kuzey Amerika Bölgesi Birim Başkanı Dr. Isabelle Anatole-Gabriel ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nden Prof. Dr. Rüstem Aslan da katıldı.

Türkiye’nin tanıtımı için büyük önem taşıyan konferansı UNESCO büyükelçileri, Fransız üniversitelerinden tarihçi, sosyolog ve akademisyenler, iş insanları, basın mensupları ve çok sayıda davetli izledi.


- "Projemiz tüm dünyaya model olsun"


Açıklamada konferanstaki değerlendirmelerine yer verilen OPET Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk, Çanakkale Gelibolu Yarımadası’nda 13 yıldır yürüttükleri "Tarihe Saygı Projesi" ile bölgenin tarihine sahip çıkmaya devam ettiklerini belirterek, "UNESCO’nun Troya bölgesine desteğinin 20'nci yılı olması nedeniyle Uluslararası Troya Yılı ilan edilen 2018’de, bölgede hayata geçirdiğimiz çalışmaları tamamladık. Tevfikiye köyünü gelecek nesillere taşıyacak çalışmalara imza atmaktan ve bu çalışmaları böylesine önemli, uluslararası bir platformda anlatmaktan büyük gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Troya bölgesine en yakın yerleşim yeri olan Tevfikiye köyünün fiziksel ve sosyal değişimine yönelik çalışmalara değinen Öztürk, şunları kaydetti:

"Troya, dünyanın yakından tanıdığı bir destanlar kenti. Tevfikiye ise 5 bin yıllık kültürel bir devamlılığın izlerini taşıyor. Tevfikiyelilerin, yani son Troyalıların yaşadığı ve bu köyde tarihin izlerini yaşatmak, antik kenti ziyaret edenlerin köyde vakit geçirmesini, mola vermesini sağlamak öncelikli hedefimizdi. Projemize başlarken köy halkının beklentilerini anlamak, sosyoekonomik ve demografik bilgilerini öğrenmek amacıyla bir anket çalışması yaptık. Onların görüşleri ile şekillenen projemizin temelini yine eğitim ile attık. Köylülerimizin bilinçlenmesini, iş sahibi olmasını ve sosyal yaşam kalitelerinin artmasını amaçladık. Takı tasarımından İngilizceye, hijyen kurallarından pansiyonculuğa kadar pek çok değişik konuda eğitim verdik. Aynı zamanda yaşadıkları toprakların değerini anlamalarını, öğrenmelerini ve anlatmalarını sağlamak üzere tarih bilgilerini tazeledik. İş kurmalarını sağlayacak şekilde restoran, pansiyonculuk, kahve ya da organik gıda ürünleri satışı için eğitimler verdik, satış stantları oluşturduk.

Projenin takibi ve köy halkının projeye desteğini sağlamak amacıyla yöreye gelenleri aydınlatmak amacıyla Troya’nın arkeolojik mirasından yola çıkarak köyümüzü fiziksel bir değişimle Troya VI dönemi mimarisi ile donattık. Var olan binalara Troya döneminin izlerini taşıyan görsel düzenlemeler yaparak restore ettik, ziyaretçilerin hayal gücünü çalıştırmaya, canlandırmaya çalıştık. Tarihi bölgelere, antik kentlere yapılan ziyaretlerde hep merak edilen 'ne yiyorlardı' sorusuna cevap aradık. O dönem yetişen sebze, meyve ve tüketilen gıdaları araştırarak bir Troya menüsü oluşturduk. Troya-Tevfikiye köyü ve müze üçgeni içinde köyün değişimi bizi dünyada belki de ilk kez yapılan arkeo-köy modelini geliştirmeye itti. Dileriz ki bundan sonra tüm tarihi alanlarda bu tür hayal gücünü canlandıracak açık hava müzeleri yapılsın, projemiz tüm dünyaya model olsun."


- "Medeniyetler resmi geçidine tanıklık etmektedir”


Troya Ören Yeri Kazı Başkanı Arkeolog Prof. Dr. Rüstem Aslan da “Avrupa uygarlığının gelişiminin erken dönemindeki kritik bir evrede nasıl ilerlediğini anlamak bakımından muazzam bir önem taşıyan Troya arkeolojik alanı, 3 bin yılı aşkın kesintisiz bir yerleşimler zincirini belgelemekte ve bir medeniyetler resmi geçidine tanıklık etmektedir." ifadelerini kullandı.

Troya’nın Anadolu, Ege ve Balkan kültürlerinin buluştuğu bir noktada yer almasının bu 3 uygarlığın birbirleriyle ilişkilerinin belgelenmesinde ona daha da büyük bir önem kazandırdığını vurgulayan Aslan, şunları kaydetti:

"Troya prehistorik dönemin en meşhur ve en önemli kentlerinden biridir. Troya’da ve Troas bölgesinde yürütülen araştırma ve kazılar bölgede 8 bin yıldır yerleşim olduğunu göstermektedir. Troya Arkeolojik Alanı, 4 bin yıllık bir geçmişe sahiptir. Son 150 yıla yayılan 40 ayrı kazı faaliyeti kale ve aşağısındaki kentin geçmiş yerleşimlerinin birçok özelliğini gün yüzüne çıkarmıştır."

Aynı zamanda bir tarihçi de olan UNESCO nezdindeki Daimi Temsilci Büyükelçi Altay Cengizer ise tarih bilincinin bir ülkede yerleşmesinin kalkınma ve ilerleme hedefleriyle doğrudan ilintisi olduğunun ortaya konulmuş olduğunu belirterek, OPET'e bu doğrultuda sürdürdüğü gayretleri için teşekkür etti.

Cengizer, konferansa bilim ve arkeolojiyle ilgili nitelikli Fransız çevrelerinden de oldukça yüksek katılım olduğuna dikkati çekerek, bu faaliyetin UNESCO'da da büyük ilgi uyandırdığını aktardı.

UNESCO Dünya Miras Komitesi Avrupa ve Kuzey Amerika Bölgesi Birim Başkanı Dr. Isabelle Anatole-Gabriel ise Türkiye’nin dünya mirası listesinde yüzde 30’luk payı olduğuna işaret ederek, bu payın Türkiye açısından çok önemli olduğunu vurguladı.


- Troya Tevfikiye Arkeo-Köy Projesi


Çanakkale Gelibolu Yarımadası’nda 2006 yılından bu yana yürüttüğü "Tarihe Saygı Projesi" ile tarihi yarımadada büyük bir değişim yaratan OPET, "2018 Uluslararası Troya Yılı"nda tarihi, mitolojik, kültürel ve doğal güzellikleri ile öne çıkan ve Troya ören yerine en yakın yerleşim yeri olan Tevfikiye köyünün fiziksel ve sosyal değişimini içeren çalışmalarını tamamladı.

Çanakkale Valiliği ile 21 Kasım 2017'de imzalanan protokol ile başlayan proje ile Tevfikiye köyü, Troya dönemini yaşatan atmosferi, binaları, figürleri, tarihi ve mitolojik değerleri ile açık hava müzesi niteliğinde arkeo-köye dönüştürüldü.

OPET Tevfikiye arkeo-köyün, dünyanın yakından tanıdığı, destanlarla anılan ve ülkemizin sahip olduğu en önemli tarihi miraslardan biri olan Troya Antik Kenti’ne yapılan ziyaretler sırasında mola verilen, gezilen, organik sebze-meyve, hediyelik eşya alışverişinin yapılabileceği ve Troya tarihinden izler taşıyan bir köy haline getirilmesi amaçlandı.

Köyün bir yandan restorasyonu devam ederken, diğer yandan da Çanakkale Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü iş birliğiyle farklı başlıklarda kurslar başlatıldı ve bölgede sosyal yaşam kalitesi yükseltildi. Tevfikiye, bölgeye gelen yerli ve yabancı ziyaretçilere en iyi hizmeti verebilecek duruma getirildi.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 14:50
  1. OPET
  2. Tevfikiye

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tekirdağ’ın yeni adalet sarayı açıldı
    1. Tekirdağ’ın yeni adalet sarayı açıldı
    2. Tepebaşı Belediyesi’nin öyküsü..
    3. Tepebaşı’ndan anlamlı protokol
    4. İcra müdürünün zimmetine geçirdiği 6..
    5. Bayan kuaförlere gelin başı eğitimi
    6. Türel: “Emeklilere 750 hobi bahçesi..
    7. EXPOMED, 26. kez kapılarını açmaya..
    8. Başkan Erdoğan'dan Nevruz mesajı
    9. Yahudi yerleşimcilerden Batı Şeria'da..
    10. Çorum'da silahlı kuyumcu soygunu
    11. Öğrenciler Zafer Medya’da ders yaptı
    12. Türk domatesleri Ukrayna’ya alınmadı
    13. Sabiha Gökçen taksilerinde yeni dönem
    14. Eskişehir’de ‘Manda Yetiştiriciliği..
    15. EXPOMED bu yıl ziyaretçi hedef ülkesi..
    16. Kayapınar Belediyesi’ne mansiyon ödülü
    17. Isparta’da uyuşturucu denetimleri: 8..
    18. Bozbey: “Bursa’nın sorunlarını çözmek..
    19. Karabük’te uyuşturucu operasyonu: 4..
    20. Kazakistan Parlamentosu başkentin..
    Narkozda sayıklayınca hemşire fark etti... Hemen tutuklandı!
    Narkozda sayıklayınca hemşire fark etti... Hemen tutuklandı!
    AK Parti İzmir'deki anket sonuçlarını açıkladı!
    AK Parti İzmir'deki anket sonuçlarını açıkladı!
    Şaşırttılar! Türkiye'ye F-35 desteği geldi
    Şaşırttılar! Türkiye'ye F-35 desteği geldi
    4 ülkeden Türkiye'ye karşı hamle! ABD'yi de yanlarına aldılar
    4 ülkeden Türkiye'ye karşı hamle! ABD'yi de yanlarına aldılar
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar

    Günün Karikatürü

    20 Mart 2019
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"
    Açıklama geldi: Doların fırlamasını beklemeyin
    Açıklama geldi: Doların fırlamasını beklemeyin