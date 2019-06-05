0553 313 94 23

OPET sektörünün itibarı en yüksek markası seçildi

OPET Genel Müdürü Cüneyt Ağca:- "Toplumumuza fayda sağlayan çalışmalara devam edecek, kamuoyunun markamıza duyduğu güveni devam ettireceğiz"

05 Haziran 2019 Çarşamba 11:27
OPET sektörünün itibarı en yüksek markası seçildi

İSTANBUL (AA) - OPET Petrolcülük AŞ, "Türkiye İtibar Endeksi" ve "RepMan Türkiye İtibar Ligi" araştırmalarına göre sektörünün itibarı en yüksek markası oldu.

OPET açıklamasına göre, marka Türkiye’nin akademik denetim altında gerçekleştirilen ilk ve tek saha araştırması olan Türkiye İtibar Endeksi’nde (TİE) "Akaryakıt Sektörü" kategorisinde en itibarlı marka oldu.

OPET, aynı zamanda Türkiye’de bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük ve en kapsamlı itibar yönetimi araştırması "RepMan Türkiye İtibar Ligi"nde de en itibarlı markalar arasına girdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OPET Genel Müdürü Cüneyt Ağca, iki önemli araştırmada akaryakıt dağıtım sektörünün en itibarlı markası olarak gösterilmekten büyük mutluluk duyduklarını kaydetti.

Ağca, şunları kaydetti:

"En önemli sermayemiz olan itibarımız şirketimizin kurumsal algısını temsil ediyor ve temelinde mevcut ve potansiyel müşterilerimizin bize duyduğu güven yer alıyor. OPET hayatın her anında müşterilerinin yanında olma vizyonuyla hareket ediyor, yeni ürün ve hizmetleri, müşteri memnuniyeti odaklı sistemleri ve sosyal sorumluluk projeleri ile her zaman farklı olanı yapıyor. Bu araştırmalar doğru yolda olduğumuza dair önemli göstergeler. Toplumumuza fayda sağlayan çalışmalara devam edecek, kamuoyunun markamıza duyduğu güveni devam ettireceğiz."

- Markaların kamuoyunda bıraktığı algı ve izler soruldu

Türkiye İtibar Akademisi tarafından bu yıl sekizincisi düzenlenen Türkiye İtibar Endeksi, Yıldız Teknik Üniversitesi İstatistik Bölümü’nün akademik denetiminde ve raportörlüğünde 12 bin kişi ile görüşülerek gerçekleştirilen saha çalışmaları ile oluşturuldu.

12 bin kişiye 60 farklı sorunun yöneltildiği ve yaklaşık 120 bin dakikalık telefon görüşmesinin yapıldığı araştırmada Türkiye ekonomisinin lokomotifi 30 farklı sektörde faaliyet gösteren marka ve kurumların itibarları ölçümlendi. Araştırmada kurum ve markaların kamuoyunda bıraktığı algı ve izler tespit edildi.

- İtibara yönelik trendler sorgulandı


Türkiye’nin ilk itibar yönetimi ölçüm modeli olan RepMan RMS’te (Reputation Management Score) ise 17 farklı sektörde toplam 155 şirket değerlendirildi. 13 bin 744 kişiyle yapılan görüşme sonucunda uluslararası kriterleri karşıladığı belirlenen sadece 36 şirket RepMan Türkiye İtibar Ligi’nde yer aldı.

Araştırma sonuçlarının analizinde 0-100 performans aralığında "70" ve üzeri skor alan şirketler "RepMan Türkiye İtibar Ligi"ni oluşturdu.

Türkiye halk geneli nezdinde, elektronik ortamda online anket doldurma yöntemi uygulanarak, gerçekleştirilen araştırmada, 17 sektörü temsil eden 155 şirketin her biri için, itibar yönetimi performansını oluşturan 7 ana boyut, boyutları oluşturan 12 detay performans kriteri ve itibarın etkilediği iş sonuçları değerlendirildi. Ayrıca araştırmada her sektör için tüketici genel davranışları ve itibara yönelik trendler de sorgulandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Haziran 2019 Çarşamba 11:27
  1. itibar
  2. OPET

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dolar/TL, son 1,5 ayın en düşük seviyesinde
    1. Dolar/TL, son 1,5 ayın en düşük..
    2. Tekirdağ’daki feci kazada ölenlerin..
    3. Başkan Bayındır: “Bu şehir sizden..
    4. Aileyi ifsat komiteleri devrede!..
    5. Zorlu Enerji, elektrikli araç şarj..
    6. AK Parti’li Milletvekili Can:..
    7. 35 ölü, yüzlerce yaralı! Sudan’daki..
    8. Ankara’da cadde ve sokaklar boş kaldı
    9. Anadolu Otoyolu'nda trafik kazası: 3..
    10. Su yılanları yakın takipte
    11. Dünya Gençler Halter Şampiyonası
    12. Şemdinli balında üretim zamanı
    13. Başkan Sekmen’den Dünya Çevre Günü..
    14. Eski UEFA Başkanı Lennart Johansson'un..
    15. Tam 200 bin litre yakıt aldı!
    16. Meradaki 4 asırlık çınar ağacını..
    17. "Kargo sektörü 2023’ün stratejik..
    18. Teşvik kapsamına alınan jeotermal..
    19. "Artık kaçırdığımız madalyalara üzülür..
    20. Diyanet'ten Kur'an eğitiminde yeni..
    21. TOHM'da durmak yok
    22. Çankaya’nın 7/24 açık kütüphane sayısı..
    23. Belediye Başkanları Birliği'nden..
    24. Polislerden sürücülere bayram..
    25. İzmir Körfezi’nde boru kurdu
    26. Denizli'de alkollü sürücünün çarptığı..
    27. Türkiye’nin ve Avrupa’nın en..
    28. "Kanun" sanatçısından 81 ilde..
    29. Abla ve ağabeylerinden çocuklara..
    30. Korsanla mücadelede teknolojinin son..
    Hadis ve Ehl-i Sünnet’i inkar edip kadın-erkek karışık namaz kılıyorlar! 114 Hareketi tehlike saçıyor
    Hadis ve Ehl-i Sünnet’i inkar edip kadın-erkek karışık namaz kılıyorlar! 114 Hareketi tehlike saçıyor
    Bakan Soylu Trabzon'daki olayla ilgili konuştu: Bunu kınıyorum, ayıplıyorum, yanlış buluyorum
    Bakan Soylu Trabzon'daki olayla ilgili konuştu: Bunu kınıyorum, ayıplıyorum, yanlış buluyorum
    AK Parti canlı yayın için tarih verdi!
    AK Parti canlı yayın için tarih verdi!
    Bahçeli'den Davutoğlu'na gönderme... '103 parti var, 104 olacağım diyorsa...'
    Bahçeli'den Davutoğlu'na gönderme... '103 parti var, 104 olacağım diyorsa...'
    İsmail Hakkı Pekin Akit'e çarpıcı açıklamalarda bulundu: Merkezi bir karargah kurulmalıdır
    İsmail Hakkı Pekin Akit'e çarpıcı açıklamalarda bulundu: Merkezi bir karargah kurulmalıdır

    Günün Karikatürü

    5 Haziran 2019
    Ahmet Davutoğlu: Zor bir süreçten geçtiğimiz bu dönemde...
    Ahmet Davutoğlu: Zor bir süreçten geçtiğimiz bu dönemde...
    ABD resmen onayladı! Komşuya satıyor
    ABD resmen onayladı! Komşuya satıyor