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OPET Pazarlama Genel Müdür Yardımcılığı görevine Murat Zengin atandı

13 Mart 2019 Çarşamba 12:04
OPET Pazarlama Genel Müdür Yardımcılığı görevine Murat Zengin atandı

İSTANBUL (AA) - OPET, pazarlama alanında uzun yıllara dayanan deneyime sahip Murat Zengin'i ekibine kattı.

OPET'den yapılan açıklamaya göre, Zengin, 1 Mart 2019 tarihi itibariyle OPET Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı olarak görevine başladı.

Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji bölümü mezunu olan Zengin, Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünde yüksek lisansını tamamladı.

İş hayatına 1998 yılında Evyap'ta Marka Müdürü olarak başlayan Zengin, daha sonra aynı şirkette Pazarlama Müdürlüğü görevinde bulundu.

Zengin, 2004-2007 yıllarında Ülker'de Pazarlama, Kişisel Bakım Ürünleri ve Yeni İş Geliştirme birimlerinde Genel Müdür Yardımcısı, 2007-2010 yıllarında Ajans Ultra'da Başkan Yardımcısı olarak çalıştı.

2010 yılında Uludağ İçecek'e katılan Zengin, 2019 yılına kadar Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.


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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 12:04
  1. OPET

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