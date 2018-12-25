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Opet Fuchs ve Otokar'dan motor yağında iş birliği

25 Aralık 2018 Salı 16:06
Opet Fuchs ve Otokar'dan motor yağında iş birliği

ANKARA (AA) - Opet Fuchs'un Otokar ile iş birliği yaparak Otokar araçlarına özel motor yağı, şanzıman yağı, aks yağı ve antifiriz ürettiği bildirildi.

Opet Fuchs'tan yapılan açıklamada, şirketin ürettiği Otokar Spectra orijinal yağlarının Otokar araçları için yüksek performans sağlayacağı belirtildi.

Söz konusu yağların, Otokar’ın yetkili servislerinde ve yedek parça bayilerinde piyasaya sunulmaya başlandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Opet Fuchs tarafından geliştirilen Otokar Spectra orijinal motor yağları, şanzıman yağları ve antifirizlerle Otokar kullanıcıları, araçlarından maksimum performansı ve motor verimliliğini elde edecek. Ar-Ge’si Opet Fuchs mühendisleri tarafından yapılan Otokar Spectra, Otokar markasının tüm araçlarında resmi onaya sahip orijinal yağ markası olarak piyasaya sürülüyor. İlk olarak 12 metre şehir içi ulaşımda kullanılan Kent LF otobüslerinde test edilen yağ, İstanbul trafiğinin yoğun olduğu ve sürekli dur-kalk trafik güzergahında, dik rampa iniş ve çıkışlarda binlerce kilometre denendi. Motor üreticisinden tam not alarak yağ değişim aralığının 20 bin kilometreden 40 bin kilometreye çıkarılabilmesi için onaylandı. Denemelerde KENT LF şehir içi otobüsü, kullanıcılarına daha az bakım maliyeti, daha fazla performans ve daha uzun motor ömrü sunmuş oldu."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Otokar Genel Müdür Yardımcısı Ali Rıza Alptekin, Otokar’ın en büyük önceliklerinden birinin ürünlerinin sağladığı memnuniyeti artırmak olduğunu belirterek, "Otokar Spectra ile otomotiv sektöründe araç bakımındaki en önemli kalemlerden biri olan motor yağı, transmisyon ve aks yağı, antifiriz gibi ürünlerde kullanıcılarımıza ek bir fayda sağlamayı hedefledik. Öncelikle, araçlarımızda kullanılacak madeni yağ standartlarını belirleyerek, araçlarımızın performansını artırmayı amaçladık." ifadelerini kullandı.

Opet Fuchs Genel Müdürü Murat Seyhan da yenilikçilik, müşteri odaklı ürün geliştirmeye önem verdiklerine işaret ederek, "Müşteriye özel ürün geliştirme anlayışıyla, onların ihtiyaçlarını tam olarak karşılayan ürünler geliştiriyoruz. Otokar Spectra orijinal yağları Otokar araç kullanıcılarına daha uzun motor ömrü, daha yüksek performans getirecek." değerlendirmesinde bulundu.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 16:06
  1. Opet Fuchs
  2. Otokar araçları
  3. Otokar Spectra

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