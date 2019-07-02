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Operasyonda ele geçirildi! Sultan Abdülhamit döneminden kalma

İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda, çok sayıda silah ve mühimmatın yanı sıra, Sultan Birinci Abdülhamit dönemine ait 1898 yapımı 120 yıllık antika Nagant marka silah da ele geçirildi.

02 Temmuz 2019 Salı 18:55
Operasyonda ele geçirildi! Sultan Abdülhamit döneminden kalma

İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, rüşvet karşılığı kaçak silah ticareti yapan 6 kişilik bir çete, rüşvet verdiği 4 kamu görevlisiyle birlikte yakalanıp gözaltına alındı.

İstanbul merkez olmak üzere Bursa ve Adıyaman üçgeninde bazı şahısların organize bir şekilde silah kaçakçılığı yaptığı bilgisine ulaşan İstanbul Jandarma ekipleri, yaptıkları çalışmalarda şebeke mensuplarının kimlik ve adres bilgilerini tespit edip operasyon kararı aldı.İlk operasyonu Adıyaman’da ikamet eden H.D. isimli örgüt üyelerinden birine düzenleyen ekipler, takibe aldıkları H.D.’yi elindeki silahı Bursa’da satmaya götürürken yakalayıp gözaltına aldı. Çiğköfte kutusu içerisine sakladığı ve Bursa'da anlaştığı bir alıcıya götürürken yakalattığı silahın Sultan Birinci Abdülhamit dönemine ait 1898 yapımı 120 yıllık antika Nagant marka silah olduğu belirlenen H.D.nin irtibat ve bağlantılarından şebekenin diğer üyelerine ulaşan ekipler, İstanbul ve Bursa’da bulunan diğer şebeke üyelerinin adreslerine baskınlar düzenledi.

Eş zamanlı düzenlenen baskınlarda 6 şebeke üyesi yakalanıp gözaltına alınırken, çok sayıda ruhsatsız tabanca, av tüfekleri, binlerce fişek, tabanca şarjörleri ile tabanca kılıfları ele geçiren ekiplerin ele geçirdiği ruhsatsız silahlar arasında suikast silahı olarak bilinen Uzi marka bir silahında bulunduğu öğrenildi.

İşlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece 6'sı da tutuklanan ve irtibatlı oldukları 4 kamu görevlisi hakkında adli işlem başlatılan şebeke üyelerinin adreslerinde yapılan incelemelerde ise olası bir baskından kaçabilmek için kaldıkları bina girişlerine kameralar yerleştirdikleri tespit edildi.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 18:55
  1. İstanbul
  2. Bursa
  3. Adıyaman
  4. silah kaçakçılığı
  5. kaçak silah operasyonu
  6. antika silahlar
  7. gözaltılar var

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