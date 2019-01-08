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"Operatörden sonra kepçeyi de kurtardık"

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan:- "Mahkeme Edirne Belediyesine ait kepçenin geri iade edilmesine karar verdi. Böylede operatörden sonra kepçeyi de kurtarmış olduk. Sorunlar mahkeme kararıyla çözüldü ve Edirne Belediyesinin haklılığı ortaya çıktı. Biz kepçenin sınırı geçmediğini, tampon bölgede tutuklandığını söylemiştik"

08 Ocak 2019 Salı 14:34
"Operatörden sonra kepçeyi de kurtardık"

EDİRNE (AA) - Yunanistan el koyduğu Edirne Belediyesi'nin kepçesini iade edecek.

Edirne Belediyesi, Pazarkule Sınır Kapısı'ndan Yunanistan tarafına geçtiği gerekçesiyle gözaltına alınan ve daha sonra serbest bırakılan kepçe operatörü Musa Alerik'in kullandığı iş makinesinin iade edilmesi için Yunanistan'da açtığı davayı kazandı.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Yunanistan'ın Orestiada kentinde bugün görülen mahkemenin Edirne Belediyesi lehine sonuçlandığını söyledi.

Gürkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, kepçe operatörü Musa Alerik'in ardından kepçeyi de geri aldıklarını ifade etti.

Belediyenin haklılığının mahkeme tarafından ortaya konduğunu dile getiren Gürkan, şöyle devam etti:

"2018'in mayıs ayında Pazarkule Sınır Kapısı'nda Edirne Belediyesi tarafından yapılan içme suyu çalışması sırasında bir kepçemiz Yunanlıların iddialarına göre sınırı aşmış ve kepçe operatörümüz Musa Alerik gözaltına alınıp tutuklanmış ve kepçeye de el konulmuştu. Ardından Musa Alerik çıkarıldığı mahkemede para cezası almış ve serbest bırakılmıştı. Ancak kepçe iade edilmemişti. Bizde Edirne Belediyesi olarak Yunan mahkemelerine dava açtık. Mahkeme Edirne Belediyesine ait kepçenin iade edilmesine karar verdi. Böylede operatörden sonra kepçeyi de kurtarmış olduk. Sorunlar mahkeme kararıyla çözüldü ve Edirne Belediyesinin haklılığı ortaya çıktı. Biz kepçenin sınırı geçmediğini, tampon bölgede tutuklandığını söylemiştik. Mahkeme de bunu doğru bularak bizim lehimize karar verdi."

- Olay

Edirne Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü işçisi Musa Alerik, kullandığı kepçeyle Türkiye-Yunanistan sınırını ihlal ettiği gerekçesiyle Yunan askerleri tarafından gözaltına alınmıştı.

4 Mayıs 2018 tarihinde Yunanistan'ın Orestiada şehrinde görülen mahkemede kepçe operatörü Musa Alerik'in serbest bırakılmasına, kepçenin ise Edirne Belediyesine iade edilmemesine karar verilmişti. Mahkemenin kararının ardından Alerik, 5 Mayıs 2018 günü Pazarkule Sınır Kapısı üzerinden Türkiye'ye iade edilmişti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 14:34
  1. Belediye Başkanı Recep Gürkan
  2. EDİRNE
  3. iade
  4. kepçe
  5. mahkeme
  6. PazarkuleSınır Kapısı

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