Operatör doktordan DSÖ'ye tepki: Aşıya rağmen vakalar neden patladı?

Op. Dr. Bilgehan Bilge, sosyla medya hesabından Dünya Sağlık Örgütü'ne eleştirerek tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından DSÖ'ye sorular yönelten Op. Dr. Bilgehan Bilge, dünya nüfusunun yüzde 37'sinin aşılanmasına rağmen vakaların neden patladığını sordu.

Aşıların Delta varyantında yüzde 98 koruyuculuk sağladığını açıkladığını belirten ve "Sakın delta varyantı demeyin. Çünkü gen aşılarının bu varyanta karşı %98'e kadar koruyucu olduğunu da siz açıklamıştınız daha önce." diyen Bilge, " Üstelik artışlar aşı oranı yüksek ve aşılama başlamış ülkelerde dikkat çekiyor." dedi.

Dr. Bilge şu ifadelerde bulundu:

DSÖ’den acı itiraf: Zor kazandıklarımızı kaybediyoruz. Vakalarda %80 artış var.

Sevgili DSÖ oysa tüm dünya nüfusunun %28'ini yetişkin nüfusun %37 sini en az bir doz aşılamıştınız. Bu artışın sebebi nedir acaba?

Sakın delta varyantı demeyin. Çünkü gen aşılarının bu varyanta karşı %98'e kadar koruyucu olduğunu da siz açıklamıştınız daha önce.

Üstelik artışlar aşı oranı yüksek ve aşılama başlamış ülkelerde dikkat çekiyor.