Süleymancılar cemaatine operasyon mu yapılacak? Bomba iddia

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyon Türkiye gündemini meşgul ederken, gazeteci Nevzat Çiçek tüm cemaat ve tarikatlara yönelik operasyonların gerçekleştirilebileceğini iddia etti. Nevzat Çiçek'in bu iddiası üzerine başta Ahmet Hulusi cemaati olmak üzere Sülaymancılar cemaatine yönelik operasyon mu gerçekleştirilecek sorusu gündeme geldi.

Ahmet Hulusi kimdir? Ahmet Hulusi hangi tarikat lideri? Ahmet Hulusi'ye operasyon mu yapılacak?

Gazeteci Nevzat Çiçek, cemaat ve tarikatlara yönelik operasyonların gerçekleştirileceğini iddia etti. Nevzat Çiçek cemaat ve tarikatlara yapılacak operasyonu için şunları söyledi: "Bu noktada iki şey söyleniyor. Islah edilebilir olanları varsa ıslah edelim. Çünkü sonuç itibariyle bunların mensupları var. Bir şeyi kapatmakla, yeraltına itmekle onu bitiremiyorsunuz. Ama ajanlık faaliyeti içine girmiş olan, milli güvenliği tehdit eden, dini bozma noktasında toplumun kılcal damarlarına kadar gitmiş olup bunu ve ticareti kullananlar varsa, bunlardan bir karar verme süreci istenecek. Nedir? Büyük bir ihtimalle ya tasfiyeleri ya küçülmeleri ya da asli unsurlarına dönmeleri istenecek. Türkiye’deki bütün tarikat ve cemaatler masadadır"