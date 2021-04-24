  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Operasyonun adını duyuran Erdoğan'dan flaş açıklamalar!
Gündem

Operasyonun adını duyuran Erdoğan'dan flaş açıklamalar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak'ın kuzeyinde terör örgütüne yönelik düzenlenen "Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım Operasyonu" Komuta Merkezi'ne bağlandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-24 16:35:00 - 2021-04-24 16:39:40
Operasyonun adını duyuran Erdoğan'dan flaş açıklamalar!

Başkan Erdoğan operasyon ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Amacımız, güney sınırlarımızda oluşturulmaya çalışılan terör varlığını tamamen ortadan kaldırmak ve tehditleri bertaraf etmektir.

Ne Türkiye'nin, ne Irak'ın, ne de Suriye'nin geleceğinde bölücü terör örgütüne ve teröre asla yer yoktur.

Operasyonlarda azami oranda yerli ve milli savunma sanayii ürünlerimizin kullanılması ayrı bir iftihar vesilesidir.

Sığınak-barınak ve mağaraların ateş altına alındığı operasyonda, şu ana kadar çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Terörün kökünü kazımakta ve vatandaşlarımızı terör belasından tamamen kurtarmakta kararlıyız.

(Ölürsem şehit kalırsam gazi) anlayışıyla yürütülen bu mücadelede kahraman Mehmetçiğimizin karşısında dayanabilecek hiçbir güç tanımıyoruz.

Ayrıntılar geliyor...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın için heyecanlandıran iddia!
Ekonomi

Altın için heyecanlandıran iddia!

Altın fiyatları yatırımcılar tarafından takip edilirken IKON Menkul'den dikkat çeken bir iddia geldi.

Karahasanoğlu, Thodex vurgununu değerlendirdi: Tedbir alan Merkez Bankası'nı hedef gösterenler açıklasın!
Gündem

Karahasanoğlu, Thodex vurgununu değerlendirdi: Tedbir alan Merkez Bankası'nı hedef gösterenler açıklasın!

Thodex vurgununa ilişkin değerlendirmede bulunan Yeni Akit Gazetesi Sorumlu İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, "Kripto parayı, Diyanet İ..
Profesörlüğün batsın: İslami değerleri hedef alıp Müslümanlara akılalmaz ithamlarda bulundu!
Gündem

Profesörlüğün batsın: İslami değerleri hedef alıp Müslümanlara akılalmaz ithamlarda bulundu!

Deprem Bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, İslami değerleri hedef aldığı mesajında, Müslümanları çirkin ithamlarla hedef aldı. ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay