Türkiye'nin askeri operasyonu öncesi NATO'dan flaş karar Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik olası operasyonu öncesi NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 11 Ekim'de Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.

NATO'dan yapılan açıklamaya göre, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, resmi görüşmelerde bulunmak üzere İstanbul'a gidecek. Stoltenberg, İstanbul'da gerçekleştireceği üst düzey görüşmelerin ardından basın toplantısı düzenleyecek. Genel Sekreter, Türkiye ziyaretinden önce 9 Ekim'de İtalya, 10 Ekim'de de Yunanistan'a gidecek.

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