Türkiye'nin askeri operasyonu öncesi NATO'dan flaş karar
Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik olası operasyonu öncesi NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 11 Ekim'de Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.08 Ekim 2019 Salı 18:01
NATO'dan yapılan açıklamaya göre, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, resmi görüşmelerde bulunmak üzere İstanbul'a gidecek.
Stoltenberg, İstanbul'da gerçekleştireceği üst düzey görüşmelerin ardından basın toplantısı düzenleyecek.
Genel Sekreter, Türkiye ziyaretinden önce 9 Ekim'de İtalya, 10 Ekim'de de Yunanistan'a gidecek.
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