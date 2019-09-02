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5 teröristin öldürüldüğü ilde sokağa çıkma yasağı ilan edildi

PKK'ya karşı kararlı mücadele devam ederken son operasyonun gerçekleştiği ve 5 teröristin öldürüldüğü Bitlis'in Tatvan ilçesinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

02 Eylül 2019 Pazartesi 13:34
5 teröristin öldürüldüğü ilde sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bazı köy ve mezralarda ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Tatvan ilçesine bağlı 7 köy ve bağlı mezralarında ikinci emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtildi.

"Halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için"

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Tatvan ilçesi mülki sınırlarındaki Dönertaş, Kısıklı, Boblesür, Kepenek, Sallıca, Suboyu ve Dirlik köy ve mezraları bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının bulunduğu, barınma amaçlı sığınak ve barınak tesis ettikleri bilgisi alınması neticesinde, bahse konu bölgelerde bölücü terör örgütü mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince, bugün saat 11.30'dan itibaren ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir."

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 13:34
  1. Bitlis'in Tatvan ilçesi
  2. sokağa çıkma yasağı

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