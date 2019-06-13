Operasyonlarda yakalanan kaçak ürünler imha edildi Uşak’ta polis tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan tütün ve türün ürünleri ile kaçak içkiler imha edildi.

Uşak’ta polis tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan tütün ve türün ürünleri ile kaçak içkiler imha edildi.

Kent merkezinde gerçekleştirilen imha işleminde, operasyonlarda ele geçirilen 4 bin 560 paket tütün ile doldurulmuş makaron, 190 kilogram açık nargile tütünü, 125 paketnargile tütünü yakılarak, 32 şişe kaçak ve sahte içki ile 208 litre kaçak alkol dökülerek imha edildi. İmha işleminde polis memurları tütünler yanıp kül oluncaya kadar ateşin başında beklediler.

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