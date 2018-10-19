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PKK'lı teröristlerin brandalı gözetleme kulesi

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyon kapsamında, hainlerin ağaca çalı ve branda kullanılarak gizlendikleri yerden gözetleme yaptıkları yer tespit edildi.

19 Ekim 2018 Cuma 11:28
PKK'lı teröristlerin brandalı gözetleme kulesi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, Lice ve Hani ilçeleri mülki sınırlarında 15 Ekim Pazartesi günü saat 22.00'den itibaren jandarma özel harekat, jandarma komando ve polis özel harekat timleri ile güvenlik korucularının katılımıyla başlatılan "Bayrak-96 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sergen Çakmak- 2 Müşterek Operasyonu" saat 03.00 itibarıyla başarıyla tamamlandı.

Operasyonda, teröristlerce kullanılan 15 sığınak ve 2 barınak vatandaşların da yardımıyla tespit edilerek kullanılamaz hale getirildi.

Hani-Aşağıturalı karayolu kenarına gömülü 20 kilogram patlayıcı ile birbiriyle irtibatlı 10 kilogramlık 2 plastik bidon içerisine hazırlanmış bir el yapımı patlayıcı uzman ekiplerce imha edildi.

4 fare yapışkanı bulundu

Sığınak, barınak ve toprağa gömülü bidonlar içerisinde çok sayıda pil, 11'i büyük 19 tüp, küçük tüp başlığı, 40 silah bakım yağı, 250 metre branda, 500 metre sulama hortumu, 5 metre naylon, 4 kürek, 10 koli bandı, 4 tahra, 30 tükenmez kalem, 12 battaniye, 4 fare yapışkanı, ikişer kazma, kova ve balyoz ile kazan, keser, testere, çadır, şemsiye, boru anahtarı, elek teli, sedir, antiseptik solüsyon ile çok sayıda giyim ve gıda malzemesi ele geçirildi.

Delil niteliğine haiz olan malzemeler muhafaza altına alındı, diğerleri cumhuriyet başsavcılığının talimatı gereğince yerinde imha edildi.

Narko-terörizmle mücadele faaliyetleri kapsamında yapılan aramada 536 kök Hint keneviri ile 487 kilogram esrar bulundu. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla kenevirler numune alınmasının ardından yerinde imha edildi, esrar muhafaza altına alındı.

Yol kontrol ve adli arama faaliyetlerinde bin 561 kişi ve 359 aracın Jandarma Asayiş Bilgi Sistemi (JABS) marifetiyle, KİHBİ, UYAP ve ASAL sorgulamaları yapıldı.

Operasyon bölgesindeki 76 konut ve eklentisinde yetkili makamlardan alınan karar uyarınca adli arama faaliyeti gerçekleştirildi. Biri "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından aranan 14 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem başlatıldı.

Operasyon bölgesindeki köy ve mezralarda Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (DEDAŞ) ekiplerince kaçak elektrik kullandığı tespit edilen 152, Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İşleri Genel Müdürlüğü (DİSKİ) görevlileri tarafından su aboneliği bulunmayan 70 konut sahibi hakkında yasal işlem yapıldı.

Vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan azim ve kararlılıkla devam edilecek.

Haber Tarihi: 19 Ekim 2018 Cuma 11:28
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  3. gözetleme kulesi
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