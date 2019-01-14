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Terör örgütü DEAŞ, Cübbeli Ahmet Hoca'ya suikast yapmayı planlamış!

Terör örgütü DEAŞ'ın, Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü Hocaefendinin evine drone ile bombalı saldırı düzenlemeyi planladığı ortaya çıktı.

14 Ocak 2019 Pazartesi 08:32
Terör örgütü DEAŞ, Cübbeli Ahmet Hoca'ya suikast yapmayı planlamış!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, DEAŞ terör örgütüne üye oldukları gerekçesiyle bir süre önce yapılan operasyonda yakalanarak tutuklanan 12 kişi hakkında iddianame düzenledi. Hazırlanan iddianamede Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ifadesi alınan DEAŞ'ın sözde medya bakanı olan Ö.Y.'nin verdiği ifade dikkat çekti.

Drone ile saldıracaktı

Ö.Y.'nin ifadesinde DEAŞ terör örgütü şüphelisi S.S.'nin Türkiye'de eylem yapabileceğini söylediği, emniyet güçleri tarafından yapılan araştırma neticesinde şüphelinin telefon, mesaj içeriklerinde terör örgütü DEAŞ'a dair bir takım mesajların bulunduğu tespit edildi.

Ö.Y.'nin S.S.'nin Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü hakkında suikast planını kendisine anlattığını beyan ederek, "İki arkadaşı ile 'Drone' kullanarak örgüt tarafından belirlenecek bir hedefe eylem yapma arayışında olduklarını hatırlıyorum" dedi. "Terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmaları talep edilen şüpheliler, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde mahkemeye çıkacak. (Sabah)

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 08:32
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. Cübbeli Ahmet Hoca
  4. DEAŞ
  5. Ahmet Mahmut Ünlü
  6. terör örgütü DEAŞ

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