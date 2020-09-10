  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Operasyonda enselenen Karayılan'a büyük şok! Karar verildi
Gündem

Operasyonda enselenen Karayılan'a büyük şok! Karar verildi

PKK terör örgütünün elebaşlarından Murat Karayılan’ın kardeşi Mehmet Bozan Karayılan Şanlıurfa'da çıkarıldığı mahkeme tarafından 9 yıl hapse mahkum edildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-10 16:26:00 - 2020-09-10 16:33:23
Operasyonda enselenen Karayılan'a büyük şok! Karar verildi

Şanlıurfa'da gerçekleştirilen terör operasyonunda gözaltına alınan terör örgütü PKK’nın elebaşlarından Murat Karayılan’ın kardeşi Mehmet Bozan Karayılan, 31 Aralık 2019 tarihinde tutuklanmıştı.

Karayılan “terör örgütüne üye olma” suçlamasıyla Şanlıurfa’da çıkarıldığı mahkemece 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Şanlıurfa 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ikinci duruşmasına tutuklu sanık Mehmet Bozan Karayılan ve avukatı da katıldı.

Beraatini istedi

Savunması alınan Mehmet Bozan Karayılan, hiç bir terör örgütüne üye olmadığını iddia ederek beraat edilmesini istedi.

Cumhuriyet savcısının ceza alması yönündeki mütalaasından sonra mahkeme heyeti kararını açıkladı Mehmet Bozan Karayılan  "terör örgütü üyeliği" suçundan 9 yıl hapsa mahkum edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tepkilere dayanamayan Erol Mütercimler kararını duyurdu! İstifa etti
Gündem

Tepkilere dayanamayan Erol Mütercimler kararını duyurdu! İstifa etti

İmam Hatiplileri hedef alan ve sonrasında tepkileri kaldıramayan laikçi Erol Mütercimler, Haliç Üniversitesi’ndeki görevinden istifa etti...
İsrail gazetesi: Türkiye bir numara olma yolunda ilerliyor
Dünya

İsrail gazetesi: Türkiye bir numara olma yolunda ilerliyor

İsrail basınından Jerusalem Post gazetesi, Türkiye'nin Orta Doğu'nun bir numaralı askeri gücü olma yolunda ilerlediğini yazdı.

ABD'den bölgede savaş çığırtkanlığı: Sözle değil eylemle karşılık verin
Dünya

ABD'den bölgede savaş çığırtkanlığı: Sözle değil eylemle karşılık verin

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ülkelerine Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki varlığına karşı harekete g..
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı