0553 313 94 23

Operasyonda cephanelik ele geçirildi

Eskişehir’de İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bazı ev ve işyerlerinde yapılan aramada silah, mühimmat ve bazı belgeler ele geçirilirken, gözaltına alınan 4 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

12 Temmuz 2019 Cuma 14:20
Operasyonda cephanelik ele geçirildi

Eskişehir’de İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bazı ev ve işyerlerinde yapılan aramada silah, mühimmat ve bazı belgeler ele geçirilirken, gözaltına alınan 4 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.


Polis ekipleri tarafından Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun kapsamında yapılan çalışmalarda 4 şahıs hakkında adli işlem yapıldı. Şüphelilerin ikametleri ve işyerlerinde yapılan aramalarda; 4 adet 7.65 milimetre çapında tabanca ve tabancalara ait şarjör, 184 adet dolu fişek, 2 adet pompalı av tüfeği, 1 adet otomatik av tüfeği, av tüfeklerine ait 17 adet dolu kartuş, farklı şahıslar adına düzenlenmiş çok sayıda senet, çek ve araç kiralama sözleşmeleri ele geçirildi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 14:20
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Altınözü’nde korkutan ev yangını
    1. Altınözü’nde korkutan ev yangını
    2. 2019 yazının makyaj modasındaki..
    3. Türkiye gizli diplomasi yürüttü! Onlar..
    4. İş yerinde kaçak alkol ve sigara..
    5. Eşine çiçekle yaklaşıp defalarca..
    6. Başkan Gürkan, AK Partili gençleri..
    7. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 15 Temmuz..
    8. Kaymakam Nevzat Taşdan; Kilimli’deki..
    9. Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Gara..
    10. FETÖ, Hırvatistan ve Bosna Hersek..
    11. Kısa dönem jandarma erlerin yemin..
    12. Vücudunuz D vitamini eksikliğinizin..
    13. İhlas Haber Ajansı’ndan İstanbul..
    14. Aydın’da ilk defa el bileği..
    15. Taziye evleri bulunduğu ilçe..
    16. Başak Koleji ve Liva Hastanesi’nden..
    17. İsrail'in F-35 tehdidine sert cevap!..
    18. MHP lideri Bahçeli’ye sosyal medyadan..
    19. Motosikletleri çalan hırsızı yakalandı
    20. Yangından çıkan dumandan etkilenen..
    21. İngiliz savaş gemisi yola çıktı
    22. Bayrampaşa’da ATM’den para çeken..
    23. Putin ve Abbas Filistin meselesini..
    24. Tokat’ta, demokrasi şehitleri anısına..
    25. Ayağı kopan ve ayağından yaralı iki..
    26. Servet Turgut’tan geçmişe ışık tutan..
    27. Girişimcilikte Önce Kadın..
    28. Aksaray’da kuruyemiş satan işyerleri..
    29. Koşabiliyorken Koş projesi sürüyor
    30. Kritik isim ilk kez konuştu: O..
    Metroda provokasyon! Başörtülü kadını hedef alıp olay çıkardı
    Metroda provokasyon! Başörtülü kadını hedef alıp olay çıkardı
    Yeni parti kuracaklar, söyleyin bu da mı Tayyip beyin suçu?
    Yeni parti kuracaklar, söyleyin bu da mı Tayyip beyin suçu?
    ODTÜ’deki ağaç gerçeği böyle deşifre oldu!
    ODTÜ’deki ağaç gerçeği böyle deşifre oldu!
    MAK’tan yeni parti hakkındaki anket iddialarına ilişkin açıklama!
    MAK’tan yeni parti hakkındaki anket iddialarına ilişkin açıklama!
    Kriz ilerliyor! Savaş gemisi geri çekildi
    Kriz ilerliyor! Savaş gemisi geri çekildi

    Günün Karikatürü

    12 Temmuz 2019
    CHP’ye geçen belediye… 3 ayda maaş ödeyemez oldu! Paralar nereye gidiyor?
    CHP’ye geçen belediye… 3 ayda maaş ödeyemez oldu! Paralar nereye gidiyor?
    Eren Bülbül’ü korurken 41 kurşunla şehit edilen Ferhat Gedik'in ailesinden sitem!
    Eren Bülbül’ü korurken 41 kurşunla şehit edilen Ferhat Gedik'in ailesinden sitem!