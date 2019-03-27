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Operasyonda Altun ağır yaralandı, Mikail Özdemir, Emrullah Dursun ve Ali Aktaş'ın arasında olduğu tepe kadrodaki teröristler etkisiz hale getirildi.

27 Mart 2019 Çarşamba 10:47
Operasyonda Altun ağır yaralandı, Mikail Özdemir, Emrullah Dursun ve Ali Aktaş'ın arasında olduğu tepe kadrodaki teröristler etkisiz hale getirildi.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 10:47
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